6 طرق سهلة لإزالة البلغم من حلقك

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- Khaberni) خبرني - يمكن أن يكون البلغم والمخاط في الحلق مشكلة مزعجة للغاية، خاصة عند الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويمكن للعديد من أدوية السعال أن تخفف السعال، لكنها لا تستطيع القضاء على البلغم بشكل كامل.
طرق بسيطة لطرد البلغم من الحلق 1. تناول الزنجبيل يمكن للزنجبيل أن يخفف ويعالج أعراض نزلات البرد، وخاصة السعال الشديد المصحوب بالبلغم، كما يمكن أن يؤدي مزجه مع عصير الليمون والثوم المفروم إلى تحسين قيمته الغذائية للحصول على نتائج أفضل وأسرع.
2- شاي الأعشاب يخلص الحلق من المخاط بشكل فعال، ويخفف السعال والعطس، ويخفف من التهاب الحلق، كما يعتبر مشروباً آمناً للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين بسبب انخفاض محتواه من الكافيين.
3-أوراق الجوافة يستخدم لعلاج السعال والقضاء على البلغم، وذلك بتناوله ممزوجاً بالماء الساخن، ويفضل تحليته بملعقة صغيرة من العسل.
4- الزيوت العشبية يمكن استنشاق الزيوت العشبية، مثل النعناع والليمون وإكليل الجبل، للقضاء على البكتيريا والفيروسات المسببة لأمراض الصدر، وتسهيل عملية التنفس، وتخفيف السعال، وإزالة البلغم الذي يصاحبها. تخلط أيضا مع الماء الساخن.
5- العسل الأبيض إن تناول ملعقة كبيرة من العسل الأبيض يومياً على الريق يمكن أن يساعد في إزالة تراكم البلغم والمخاط من الصدر والرئتين والحلق.
6- زعتر الزعتر مذهل في تقليل تشنج القصبات الهوائية الناتج عن التهابات الجهاز التنفسي، كما أن الزعتر يلعب دوراً في تعزيز مرور البلغم والقضاء على السعال الذي يأتي معه.
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