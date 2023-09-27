6 طرق سهلة لإزالة البلغم من حلقك

MENAFN - Khaberni) خبرني - يمكن أن يكون البلغم والمخاط في الحلق مشكلة مزعجة للغاية، خاصة عند الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويمكن للعديد من أدوية السعال أن تخفف السعال، لكنها لا تستطيع القضاء على البلغم بشكل كامل.

طرق بسيطة لطرد البلغم من الحلق 1. تناول الزنجبيل يمكن للزنجبيل أن يخفف ويعالج أعراض نزلات البرد، وخاصة السعال الشديد المصحوب بالبلغم، كما يمكن أن يؤدي مزجه مع عصير الليمون والثوم المفروم إلى تحسين قيمته الغذائية للحصول على نتائج أفضل وأسرع.

2- شاي الأعشاب يخلص الحلق من المخاط بشكل فعال، ويخفف السعال والعطس، ويخفف من التهاب الحلق، كما يعتبر مشروباً آمناً للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين بسبب انخفاض محتواه من الكافيين.

3-أوراق الجوافة يستخدم لعلاج السعال والقضاء على البلغم، وذلك بتناوله ممزوجاً بالماء الساخن، ويفضل تحليته بملعقة صغيرة من العسل.

4- الزيوت العشبية يمكن استنشاق الزيوت العشبية، مثل النعناع والليمون وإكليل الجبل، للقضاء على البكتيريا والفيروسات المسببة لأمراض الصدر، وتسهيل عملية التنفس، وتخفيف السعال، وإزالة البلغم الذي يصاحبها. تخلط أيضا مع الماء الساخن.

5- العسل الأبيض إن تناول ملعقة كبيرة من العسل الأبيض يومياً على الريق يمكن أن يساعد في إزالة تراكم البلغم والمخاط من الصدر والرئتين والحلق.

6- زعتر الزعتر مذهل في تقليل تشنج القصبات الهوائية الناتج عن التهابات الجهاز التنفسي، كما أن الزعتر يلعب دوراً في تعزيز مرور البلغم والقضاء على السعال الذي يأتي معه.