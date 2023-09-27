عقب يوم من التصعيد واقرار استمرار اغلاق المعابر أنباء عن انفجارات في مواقع في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / عقب يوم من التصعيد والمواجهات على حدود قطاع غزة واقرار الاحتلال استمرار اغلاق المعابر قصفت طائرات الاحتلال مساء اليوم الاربعاءمواقع في غزة.

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة ان دوي انفجار سمع في قطاع غزة مساء اليوم.

واوضحت المصادر

ان طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال قصفت موقع لحركة حماس غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وقالت القناة 12 العبرية: ان مروحية حربية شنت غارات في غزة ردا على الأحداث عند الحدود.

بدوره المراسل العسكري لقناة كان الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال قال ان الجيش الإسرائيلي ينفي الأنباء المتداولة عن أي قصف لسلاح الجو في قطاع غزة.

الانباء عن قصف مواقع في القطاع اتت بعد تفجير الشبان لعبوات ناسفة محلية الصنع قرب السياج الفاصل شرق خانيونس.

و زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء27/9/2023م، تعرض قوة تابعة له لعملية اطلاق نار على حدود قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن جيب عسكري

تعرض

لعملية اطلاق نار من مسدس قرب حدود قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

بالتزامن مع ذلك، قالت وسائل إعلام "إسرائيلية":" إن الجيش أطلق عشرات قنابل الغاز والرصاص الحى تجاه الشباب الفلسطيني

على حدود غزة، في محاولة لتفريق المسيرات".

يذكر أن الحدود الشرقية لقطاع غزة تشهد حالة من التوتر، ومواجهات بين الشباب الثائر والاحتلال على إثر قمعها المتواصل للمسيرات الغاضبة على الحدود رفضا للحصار ونصرة للقدس والأقصى،

استهدف على إثرها جيش الاحتلال نقاط رصد تتبع للمقاومة ومواقع عسكرية في وسط القطاع.

من ناحيتها أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وأفادت الصحة بغزة، بإصابة مواطنين بجراح جراء اصابتهم برصاص قوات الاحتلال، اثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية شرقي محافظات القطاع

وقالت مصادر محلية": إن "قوات الاحتلال المتركزة خلف السواتر الترابية وفي الجيبات العسكرية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرات شرق محافظات القطاع الخمس.

ويشارك في هذه المسيرات التي تنظم لليوم الثاني عشر على التوالي، آلاف الشبان، رفضًا لسياسات الاحتلال الظالمة بحق سكان القطاع والمتمثلة في تشديد الحصار للعام السابع عشر فيما قالت مصادر فلسطينية ان سبب تجدد المواجهات هو تقليص قيمة المنحة القطرية التي تقدم لحركة حماس من قبل دولة قطر.

وكانت الشؤون المدنية: قد قالت ان إسرائيل ابلغتها تمديد إغلاق حاجز بيت حانون "ايرز" ليوم غد الخميس، وسيتم فتحه فقط للحالات المرضية