عقب يوم من التصعيد واقرار استمرار اغلاق المعابر أنباء عن انفجارات في مواقع في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / عقب يوم من التصعيد والمواجهات على حدود قطاع غزة واقرار الاحتلال استمرار اغلاق المعابر قصفت طائرات الاحتلال مساء اليوم الاربعاء
مواقع في غزة.
وقالت مصادر محلية في قطاع غزة ان دوي انفجار سمع في قطاع غزة مساء اليوم.
واوضحت المصادر
ان طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال قصفت موقع لحركة حماس غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة.
وقالت القناة 12 العبرية: ان مروحية حربية شنت غارات في غزة ردا على الأحداث عند الحدود.
بدوره المراسل العسكري لقناة كان الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال قال ان الجيش الإسرائيلي ينفي الأنباء المتداولة عن أي قصف لسلاح الجو في قطاع غزة.
الانباء عن قصف مواقع في القطاع اتت بعد تفجير الشبان لعبوات ناسفة محلية الصنع قرب السياج الفاصل شرق خانيونس.
و زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء27/9/2023م، تعرض قوة تابعة له لعملية اطلاق نار على حدود قطاع غزة.
وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن جيب عسكري
تعرض
لعملية اطلاق نار من مسدس قرب حدود قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
بالتزامن مع ذلك، قالت وسائل إعلام "إسرائيلية":" إن الجيش أطلق عشرات قنابل الغاز والرصاص الحى تجاه الشباب الفلسطيني
على حدود غزة، في محاولة لتفريق المسيرات".
يذكر أن الحدود الشرقية لقطاع غزة تشهد حالة من التوتر، ومواجهات بين الشباب الثائر والاحتلال على إثر قمعها المتواصل للمسيرات الغاضبة على الحدود رفضا للحصار ونصرة للقدس والأقصى،
استهدف على إثرها جيش الاحتلال نقاط رصد تتبع للمقاومة ومواقع عسكرية في وسط القطاع.
من ناحيتها أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
وأفادت الصحة بغزة، بإصابة مواطنين بجراح جراء اصابتهم برصاص قوات الاحتلال، اثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية شرقي محافظات القطاع
وقالت مصادر محلية": إن "قوات الاحتلال المتركزة خلف السواتر الترابية وفي الجيبات العسكرية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرات شرق محافظات القطاع الخمس.
ويشارك في هذه المسيرات التي تنظم لليوم الثاني عشر على التوالي، آلاف الشبان، رفضًا لسياسات الاحتلال الظالمة بحق سكان القطاع والمتمثلة في تشديد الحصار للعام السابع عشر فيما قالت مصادر فلسطينية ان سبب تجدد المواجهات هو تقليص قيمة المنحة القطرية التي تقدم لحركة حماس من قبل دولة قطر.
وكانت الشؤون المدنية: قد قالت ان إسرائيل ابلغتها تمديد إغلاق حاجز بيت حانون "ايرز" ليوم غد الخميس، وسيتم فتحه فقط للحالات المرضية
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