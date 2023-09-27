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وزير الأوقاف يعتبر أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بتصعيد خطاب الكراهية

9/27/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الأربعاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي "ساهمت بتصعيد" خطاب الكراهية في الأردن.
وأشار الخلايلة ، إلى أن كل من يساعد على بث الفتنة والأخبار الكاذبة بإعادة نشرها وحتى بإبداء الإعجاب عليها "فهو آثم".
واستند الخلايلة إلى حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"، وكذلك اقتبس الخلايلة مقولة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي قال إن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسائل تناحر".
ودعا إلى مواجهة خطاب الكراهية لافتا النظر إلى أن "الإسلام واجهه منذ اليوم الأول".

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