بيان من الامن السعودي بعد حادثة مشاجرة فتاة مع شاب والتي اشعلت مواقع التواصل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على أطراف المشاجرة في مكان عام بالمنطقة ومن قام بتوثيقها وكانوا 3 أشخاص وآخر وثق ونشر ما جرى مخالفا بذلك القوانين.أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بحسبما ذكره فيديو على حساب الأمن العام السعودي في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة في مكان عام ، فإنه تم ضبط أطرافها، وهم 3 أشخاص وآخر وثّق ونشر مخالفا نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

كما أوضحت الشرطة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص .

ويوم أمس الثلاثاء، أظهر مقطع فيديو على منصة "إكس"، اعتداء فتاة على شاب في السعودية بالضرب وسقوطه على الأرض في شارع عام في ظروف غامضة حول الدوافع.

ووثق الفيديو المتداول فتاة ترتدي عباءة سوداء، وتمسك شابا من ناحية الرأس وتعتدي عليه بالضرب وتسقطه على الأرض.