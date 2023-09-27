الجزائر.. رجل يقتل 3 من عائلة واحدة ويطلق النار على نفسه

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفاد تقرير إخباري نشرته صحيفة جزائرية بأن رجلا في العقد الرابع من عمره أقدم على قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة بدوار مولود ببلدية بن خليل شمال غربي البليدة، ثم أطلق النار على نفسه.
وقالت صحيفة "الخبر" إن الفاعل كان في حالة انفعال، وأنه قصد أحد معارفه بمسكنه العائلي، ويبدو أن حديثا وتلاسنا دار بينهما، ليشهر سلاحا ناريا كان يخفيه ويطلق باتجاهه رصاصة قاتلة.
وذكر المصدر ذاته أن الجاني قتل قريبة من الضحية هي وطفلها الصغير الذي كان يرافقها، ثم انتحر وسط تكهنات حول دوافع الجريمة.
وفتحت السلطات تحقيقا للكشف عن الملابسات والدوافع وراء الجريمة البشعة.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى انتحار مديرة مدرسة ثانوية ببلدة عين اسمارة بولاية قسنطينة شرقي البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المديرة التي تراوح عقدها الخامس من العمر، أقدمت على وضع حد لحياتها داخل الحرم المدرسي في الفترة الصباحية.
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