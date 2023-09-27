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الجزائر.. رجل يقتل 3 من عائلة واحدة ويطلق النار على نفسه

9/27/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد تقرير إخباري نشرته صحيفة جزائرية بأن رجلا في العقد الرابع من عمره أقدم على قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة بدوار مولود ببلدية بن خليل شمال غربي البليدة، ثم أطلق النار على نفسه.
وقالت صحيفة "الخبر" إن الفاعل كان في حالة انفعال، وأنه قصد أحد معارفه بمسكنه العائلي، ويبدو أن حديثا وتلاسنا دار بينهما، ليشهر سلاحا ناريا كان يخفيه ويطلق باتجاهه رصاصة قاتلة.

وذكر المصدر ذاته أن الجاني قتل قريبة من الضحية هي وطفلها الصغير الذي كان يرافقها، ثم انتحر وسط تكهنات حول دوافع الجريمة.
وفتحت السلطات تحقيقا للكشف عن الملابسات والدوافع وراء الجريمة البشعة.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى انتحار مديرة مدرسة ثانوية ببلدة عين اسمارة بولاية قسنطينة شرقي البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المديرة التي تراوح عقدها الخامس من العمر، أقدمت على وضع حد لحياتها داخل الحرم المدرسي في الفترة الصباحية.

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