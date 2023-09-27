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التشيك تشتري 24 طائرة إف-35 من الولايات المتحدة

9/27/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أن بلاده قررت شراء 24 مقاتلة حربية من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة.

وقال فيالا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "قررت الحكومة اليوم شراء 24 طائرة من طراز إف-35" المعروفة بأنها أسرع من الصوت، وستكون الطائرة الأولى جاهزة عام 2029".
وأضاف: "سيبدأ طيارونا التدريب على قيادتها في الولايات المتحدة، وستتسلم التشيك أولى المقاتلات عام 2031، وبحلول العام 2035 سنستلم جميع الطائرات الـ24".
وأكد فيالا أن الحكومة التشيكية تعتبر أمن مواطنيها أولوية قصوى، وأن افضل طريقة لضمان أمنهم هي تحديث قدرات جيش البلاد، وتزويده بكل ما يحتاجه.

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