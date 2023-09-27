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انطلاق مهرجان الأردن لسباقات الهجن

9/27/2023 7:14:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انطلقت، الأربعاء، فعاليات مهرجان الأردن الثالث لرياضة الهجن في وادي رم، في السباق الذي شارك فيه أكثر من 500 جمل، ويستمر ليومين.
كما جرت لأول مرة في الأردن، مسابقة أفضل جمل شارك فيها 38 من الهجن حيث يأمل منظمو المسابقة أن تكون نواة لمزايين الإبل مستقبلا أسوة بدول الخليج العربي الذي يتشارك معها بدو الأردن نفس الموروث الثقافي والشعبي والأصالة البدوية.

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