انطلاق مهرجان الأردن لسباقات الهجن

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- انطلقت، الأربعاء، فعاليات مهرجان الأردن الثالث لرياضة الهجن في وادي رم، في السباق الذي شارك فيه أكثر من 500 جمل، ويستمر ليومين.
كما جرت لأول مرة في الأردن، مسابقة أفضل جمل شارك فيها 38 من الهجن حيث يأمل منظمو المسابقة أن تكون نواة لمزايين الإبل مستقبلا أسوة بدول الخليج العربي الذي يتشارك معها بدو الأردن نفس الموروث الثقافي والشعبي والأصالة البدوية.
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