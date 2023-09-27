البرق يصيب قمة برج الساعة في مكة المكرمة-فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نجح المصور محمد الهذلي في توثيق مقطع فيديو للحظة إصابة البرق لقمة برج الساعة في مكة المكرمة، وأظهرت اللقطات منظرا طبيعيا خلابا ومهيبا لسماء العاصمة المقدسة مع صوت دوي الرعد.
تمكّن المصور السعودي محمد الهذلي، اليوم الأربعاء، من تصوير مقطع فيديو مدّته ثوان معدودة وثق من خلاله لحظة إصابة الصاعقة لبرج ساعة مكة أثناء هطول الأمطار فوق مكة المكرمة.
ولقي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم، رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبتها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن مع أصوات الرعد التي دوت بهدير عال، فيما أضاء البرق سماء شرق العاصمة المقدسة .
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