البرق يصيب قمة برج الساعة في مكة المكرمة-فيديو

ولقي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم، رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبتها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن مع أصوات الرعد التي دوت بهدير عال، فيما أضاء البرق سماء شرق العاصمة المقدسة .

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