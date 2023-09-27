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البرق يصيب قمة برج الساعة في مكة المكرمة-فيديو

9/27/2023 7:14:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نجح المصور محمد الهذلي في توثيق مقطع فيديو للحظة إصابة البرق لقمة برج الساعة في مكة المكرمة، وأظهرت اللقطات منظرا طبيعيا خلابا ومهيبا لسماء العاصمة المقدسة مع صوت دوي الرعد.
تمكّن المصور السعودي محمد الهذلي، اليوم الأربعاء، من تصوير مقطع فيديو مدّته ثوان معدودة وثق من خلاله لحظة إصابة الصاعقة لبرج ساعة مكة أثناء هطول الأمطار فوق مكة المكرمة.

ولقي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم، رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبتها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن مع أصوات الرعد التي دوت بهدير عال، فيما أضاء البرق سماء شرق العاصمة المقدسة .

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