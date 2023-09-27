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زاخاروفا تطالب كندا بالتوقف عن تقديم الدعم المالي لكييف

9/27/2023 7:14:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تكريم النازي الأوكراني في البرلمان، وطالبت أوتاوا بالتوقف عن تقديم الدعم المالي لكييف.
ولفتت زاخاروفا إلى اعتذار ترودو، الذي وصف الحادث بأنه "إساءة شنيعة" لذكرى ضحايا المحرقة وغيرهم من الأشخاص الذين عانوا من النازية. ودعت أوتاوا إلى التفكير بوقف الدعم المالي لكييف على خلفية هذا الوضع.

وأضافت: "لكن كندا لن تتوقف عن منح الأموال للدولة التي رفعت المتعاونين خلال الحرب العالمية الثانية مع جيش التمرد الأوكراني النازي إلى مرتبة الأبطال؟".

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