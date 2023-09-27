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شهداؤنا والغدر الحوثي!

9/27/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬والبحرين‭ ‬تنعى‭ ‬شهيدي‭ ‬الواجب،‭ ‬اللذين‭ ‬استشهدا‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ (‬ضابط‭ ‬وفرد‭) ‬هما‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬‮«‬مبارك‭ ‬هاشل‭ ‬الكبيسي‮»‬‭ ‬و‮«‬يعقوب‭ ‬البلوشي‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬لحق‭ ‬بهم‭ ‬شهيد‭ ‬ثالث‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬ليصبح‭ ‬العدد‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء،‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬تدعو‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لكل‭ ‬المصابين،‭ ‬ضحايا‭ ‬الغدر‭ ‬والإرهاب‭ ‬الحوثي‭! ‬الذي‭ ‬تربّص‭ ‬بهدأة‭ ‬‮«‬الهُدنة‮»‬‭ ‬وزمن‭ ‬المباحثات‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬بموقع‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مرابطة‭ ‬بالحدّ‭ ‬الجنوبي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بلاد‭ ‬الحرمين‭! ‬فإن‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬استقبل‭ ‬شهداءه‭ ‬بأسى‭ ‬وحزن‭ ‬كبيرين،‭ ‬ولم‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬الدعاء‭ ‬لهم‭ ‬وللمصابين،‭ ‬لن‭ ‬ينسى‭ (‬دناءة‭ ‬الحوثيين‭ ‬وغدرهم‭) ‬وهم‭ ‬قد‭ ‬تربصوا‭ ‬بموقع‭ ‬القوة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بإرسال‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬هجومية‭ ‬رغم‭ (‬توقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭)! ‬لتسير‭ ‬تلك‭ ‬المسّيرة‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬حمولات‭ ‬الحقد‭ ‬والغدر‭ ‬والكراهية‭! ‬معتقدين‭ ‬أن‭ ‬بسلوكهم‭ ‬الغادر‭ ‬هذا،‭ ‬قد‭ ‬حققوا‭ ‬نصرًا‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬استشهد‭! ‬ونحسبهم‭ ‬في‭ ‬جنات‭ ‬الخلد‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله،‭ ‬ومن‭ ‬أصيب،‭ ‬غير‭ ‬مدركين‭ ‬فقدانهم‭ ‬لشرف‭ ‬المواجهة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بلاد‭ ‬الحرمين،‭ ‬وليست‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬حتى‭ ‬تتمّ‭ ‬مداهمتهم‭ ‬بمثل‭ ‬تلك‭ ‬الخِسة‭ ‬التي‭ ‬حملتها‭ ‬مسيَّرتهم‭ ‬الهجومية‭!‬

{ ‭ ‬شهداء‭ ‬البحرين‭ ‬عاهدوا‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن،‭ ‬وعن‭ ‬ما‭ ‬يقتضيه‭ ‬الواجب‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‭ ‬وأمتهم‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وحماية‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للسعودية‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي،‭ ‬وحماية‭ ‬اليمن‭ ‬والخليج‭ ‬من‭ ‬‮«‬الإرهاب‭ ‬الحوثي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬انقلابه‭ ‬على‭ ‬الشرعية،‭ ‬ليتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬أداة‭ ‬غدر‭ ‬وإرهاب‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬ودول‭ ‬التحالف،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فتك‭ ‬بإرهابه‭ ‬المتطّرف‭ ‬بداية‭ ‬بالشعب‭ ‬اليمني‭ ‬نفسه‭! ‬ودمَّر‭ ‬المساجد‭ ‬والمدارس‭ ‬وحرق‭ ‬حتى‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف،‭ ‬وجنَّد‭ ‬الأطفال‭ ‬وجوّع‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يحكمها‭! ‬ليراكم‭ ‬أموال‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬قادته‭ ‬وأتباعه‭! ‬

ما‭ ‬جعل‭ (‬دوره‭ ‬الوظيفي‭ ‬التخريبي‭) ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬إلى‭ ‬بقاع‭ ‬بلاد‭ ‬الحرمين،‭ ‬وينكث‭ ‬حتى‭ ‬بالهدنة‭ ‬والمشاورات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بحثًا‭ ‬عن‭ ‬سلام‭ ‬لليمن،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الحوثي‭ ‬كعادته‭ ‬غير‭ ‬معنيّ‭ ‬به‭ ‬ولا‭ ‬بالوطن‭ ‬ولا‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭! ‬ولا‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬وإنما‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يهمّه‭ ‬هو‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتخريب‭ ‬وروح‭ ‬الكراهية‭ ‬والتطرف‭ ‬الطائفي،‭ ‬ودوره‭ ‬‮«‬الوظيفي‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لإيران‭ ‬وأجندتها‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭!‬

{ ‭ ‬الأرواح‭ ‬الطاهرة‭ ‬تصعد‭ ‬إلى‭ ‬بارئها،‭ ‬ليبقى‭ ‬الغدر‭ ‬محفورًا‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الزمن‭ ‬وشعبنا‭! ‬وحيث‭ ‬إعادة‭ ‬الأمل‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقه‭ ‬طالما‭ ‬بقي‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الحوثي‭ ‬الغادر‭ ‬والإرهابي‮»‬‭ ‬رهينة‭ ‬طائفيته‭ ‬وأجندته‭ ‬التخريبية‭! ‬وسيبقى‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬والزمن‭ ‬والذاكرة‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يرتزق‭ ‬بوطنه‭ ‬وشعبه‭ ‬ويوظف‭ ‬إرادته‭ ‬للخارج‭ ‬لضرب‭ ‬عروبته‭! ‬ومن‭ ‬يضحي‭ ‬بروحه‭ ‬فداء‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وامتداده‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي،‭ ‬وليكافح‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬استلاب‭ ‬العروبة‭ ‬عن‭ ‬المنطقة،‭ ‬لتقع‭ ‬فريسة‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬الأطماع‭ ‬الإيرانية‭ ‬والأجنبية‭!‬

هناك‭ ‬فارق‭ ‬بين‭ ‬شرف‭ ‬النضال‭ ‬لحماية‭ ‬المنطقة،‭ ‬وبين‭ ‬خِسّة‭ ‬ونذالة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتوظيفه‭ ‬لضرب‭ ‬أمن‭ ‬بلده‭ ‬ومنطقته‭!‬

وهناك‭ ‬فارق‭ ‬بين‭ ‬أرواح‭ ‬تصعد‭ ‬إلى‭ ‬بارئها،‭ ‬وهي‭ ‬تؤدي‭ ‬واجب‭ ‬الدفاع‭ ‬المقدس،‭ ‬وبين‭ ‬أرواح‭ ‬ترهن‭ ‬نفسها‭ ‬ارتزاقًا‭ ‬ووظيفيا‭ ‬لهتك‭ ‬تراب‭ ‬الوطن‭ ‬وتدميره‭! ‬

وهناك‭ ‬فارق‭ ‬بين‭ ‬الاستشهاد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله،‭ ‬أو‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتهان‭ ‬لأعداء‭ ‬الله‭ ‬والوطن،‭ ‬مهما‭ ‬وضعوا‭ ‬لأنفسهم‭ ‬عناوين‭ ‬تضليلية‭ ‬كأنصار‭ ‬الله،‭ ‬أو‭ ‬حزب‭ ‬الله‭! ‬فالعناوين‭ ‬الكاذبة‭ ‬يفضحها‭ ‬الأداء‭ ‬الشائن‭ ‬ضد‭ ‬الله‭ ‬وضد‭ ‬الوطن‭ ‬وضدّ‭ ‬العروبة‭ ‬والدين‭!‬

{ ‭ ‬لِدروب‭ ‬العِزة‭ ‬والشرف‭ ‬والكرامة‭ ‬سالكوها‭ ‬المدافعون‭ ‬عنها‭! ‬ولِدروب‭ ‬الخيانة‭ ‬والارتهان‭ ‬والارتزاق‭ ‬سالكوها‭! ‬وسيذكر‭ ‬التاريخ‭ ‬ذلك‭ (‬مهما‭ ‬تمادى‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬والسياسي‭) ‬وملأ‭ ‬العقول‭ ‬الضعيفة‭ ‬بمنطق‭ ‬مهترئ‭ ‬مفضوح‭!‬،‭ ‬فشتّان‭ ‬بين‭ ‬العِزة‭ ‬الحقيقية‭ ‬والعِزة‭ ‬المدعاة‭! ‬وشتان‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬شعلة‭ ‬يضيء‭ ‬بها‭ ‬درب‭ ‬وطنه‭ ‬وأمته،‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬يطفئ‭ ‬كل‭ ‬ضوء‭ ‬في‭ ‬وطنه‭ ‬وأمته،‭ ‬وسيماهم‭ ‬الغدر‭ ‬والخيانة‭ ‬والارتهان‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬الحوثيون‮»‬‭ ‬بسجلهم‭ ‬المظلم‭ ‬الذي‭ ‬ازداد‭ ‬سوادًا‭ ‬بعد‭ ‬الانقلاب،‭ ‬برهنوا‭ ‬أنهم‭ ‬أهل‭ ‬غدر‭ ‬بالوطن‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وأنه‭ ‬بما‭ ‬دمَّروه‭ ‬وخرَّبوه،‭ ‬وسفكوا‭ ‬دماء‭ ‬شعبهم،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬مَن‭ ‬وقف‭ ‬بحزم‭ ‬في‭ ‬وجههم،‭ ‬ليعيد‭ ‬الأمل‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬إنهم‭ ‬مسيَّرون‭ ‬كمسيّرتهم‭ ‬الغادرة،‭ ‬وإنهم‭ ‬مجرد‭ ‬أدوات‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لتمزيق‭ ‬اليمن‭ ‬والإرهاب‭ ‬ضدّ‭ ‬السعودية‭ ‬والخليج‭! ‬وإنهم‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬حتى‭ ‬شرف‭ ‬احترام‭ ‬الهدنة‭ ‬وتوقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭!‬

{ ‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬كل‭ ‬شهداءنا‭ ‬وشهداء‭ ‬الغدر‭ ‬الأخير،‭ ‬وشفى‭ ‬الله‭ ‬مصابينا‭ ‬فهم‭ ‬مثال‭ ‬الفداء‭ ‬والتضحية‭ ‬والمسؤولية،‭ ‬والخزي‭ ‬والعار‭ ‬لمن‭ ‬وسم‭ ‬نفسه‭ ‬بالغدر‭ ‬والخبث،‭ ‬الذي‭ ‬انكشف‭ ‬أمام‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين،‭ ‬ليأتي‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭ ‬وإدانة‭ ‬الهجوم‭ ‬الغادر‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬في‭ ‬جبين‭ ‬كل‭ ‬‮«‬حوثي‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬يناصرهم‭ ‬ويفرح‭ ‬بغدرهم‭!‬

تعازينا‭ ‬لشعب‭ ‬البحرين‭ ‬وللقيادة‭ ‬ولقوة‭ ‬الدفاع‭ ‬وعوائل‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬‮«‬شافاهم‭ ‬الله‮»‬‭ ‬ولدروب‭ ‬العزّة‭ ‬أثمانها،‭ ‬و‭(‬لا‭ ‬تحسبن‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬أمواتا‭ ‬بل‭ ‬أحياء‭ ‬عند‭ ‬ربهم‭ ‬يرزقون‭) ‬وعظَّم‭ ‬الله‭ ‬أجر‭ ‬الجميع‭.‬

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