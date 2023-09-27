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الأبرز والأفضل

9/27/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكرويين،‭ ‬واخص‭ ‬هنا‭ ‬دورينا‭ ‬المحلي،‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬ارضية‭ ‬الميدان،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬يمتد‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬خارجه،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬الجرائد‭ ‬المكتوبة‭ ‬او‭ ‬الشاشات‭ ‬المتلفزة،‭ ‬او‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لأنهم‭ ‬يبحثون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬بروزهم‭ ‬وافضليتهم،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النقاد‭ ‬والصحفيين‭ ‬والمتابعين‭.‬


} ‭ ‬وبعد‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬لدورينا‭ (‬الممتاز‭)‬؛‭ ‬وجدنا‭ ‬تباينا‭ ‬في‭ ‬الرؤى؛‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬المدربين‭ ‬او‭ ‬الفنيين‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬نقاد‭ ‬او‭ ‬متابعين‭ ‬للمباريات،‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ (‬الأبرز‭ ‬والأفضل‭) ‬من‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولة‭ ‬وقرأنا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬احاديثهم‭ ‬ومناظراتهم،‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬واقعي‭ ‬وبحسب‭ ‬نظرة‭ ‬ومتابعة‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬للمباريات‭ ‬وزوايا‭ ‬الرؤية،‭ ‬والنقاط‭ ‬الفنيّة‭ ‬المتبعة‭ ‬خلال‭ ‬التقييم‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬مراعاتها‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭.‬


} ‭ ‬واعتقد‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الاول‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬باعتباره‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سيرصد‭ ‬الجوائز‭ (‬إن‭ ‬وجدت‭) ‬لمن‭ ‬سيقع‭ ‬عليهم‭ ‬الاختيار،‭ ‬ولا‭ ‬يعفى‭ ‬منها‭ ‬النقاد‭ ‬الرياضيون‭ ‬المتابعون‭ ‬للدوري،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المدربين‭ ‬المحايدين،‭ ‬والذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬يرصدون‭ ‬الدوري‭ ‬بمناظيرهم‭ ‬الخاصة‭!‬


} ‭ ‬فعليا‭ ‬الافضلية‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتسم‭ ‬بالعشوائية؛‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تأتي‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬وفنية‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدوائر‭ ‬الفنية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬ويؤخذ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والدوريات‭ ‬على‭ ‬اختلافها،‭ ‬وتكون‭ ‬الاسس‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ (‬فيفا‭) ‬هي‭ ‬الأساس،‭ ‬لأن‭ ‬فيما‭ ‬عداها‭ ‬مجرد‭ ‬اجتهادات‭ ‬غير‭ ‬ممنوعة‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يقومون‭ ‬بها،‭ ‬ما‭ ‬داموا‭ ‬كعناصر‭ ‬متابعين‭ ‬ميدانيا‭ ‬مما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬الرصد‭.‬


} ‭ ‬واجتهد‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬مواسم‭ ‬مضت‭ ‬في‭ ‬الرصد‭ ‬ووضع‭ ‬الجوائز‭ ‬السخية،‭ ‬وكان‭ ‬التنافس‭ ‬عليها‭ ‬ملحوظا؛‭ ‬وان‭ ‬تباينا‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬الاختيار‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬ولكن‭ ‬يحسب‭ ‬له‭ ‬أنه‭ ‬استمر‭ ‬لمواسم‭ ‬ملتزما‭ ‬بجوائز‮
‬للاعبين‭ ‬الأفضل‭ ‬وللهدافين‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الاسبوعية‭ ‬والشهرية،‭ ‬وقد‭ ‬افرزت‭ ‬تنافسا؛‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬مآخذنا‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الاختيارات‭ ‬وجود‭ ‬سلبيات‭ ‬لم‭ ‬تخلوا‭ ‬من‭ ‬المجاملات‭!‬


} ‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬توافر‭ ‬عوامل‭ ‬النزاهة‭ ‬والحياد‭ ‬والخبرة؛‭ ‬لأي‭ ‬لجنة‭ ‬يقع‭ ‬عليها‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬الابرز‭ ‬او‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬امامها‭ ‬معايير‭ ‬واضحة؛‭ ‬ليأتي‭ ‬انتقاؤها‭ ‬دقيقا،‭ ‬وتأخذ‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬الجوانب‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬الفريق،‭ ‬والتمريرات‭ ‬الحاسمة‭ ‬والتسجيل‭ ‬واستخلاص‭ ‬الكرات،‭ ‬وايضا‭ ‬دور‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬كفة‭ ‬فريقه‭.‬

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