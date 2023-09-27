احذروا أصحاب السور العظيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لقد‭ ‬كانت‭ ‬الفرصة‭ ‬مواتية‭ ‬للصينيين‭ ‬ليفتحوا‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة،‭ ‬ويصالحوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬وجماهيرهم‭ ‬إثر‭ ‬صيام‭ ‬عن‭ ‬الذهب‭ ‬استمر‭ ‬قرابة‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬إبان‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭.‬

شخصيا‭ ‬شاهدت‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬خلال‭ ‬الدورة،‭ ‬وكانت‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬‮«‬الرديف‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وبغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عليها‭ ‬المباراة‭ ‬لصالح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض،‭ ‬ومشاركة‭ ‬اليابان‭ ‬بالصف‭ ‬الثاني،‭ ‬فإن‭ ‬صاحب‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬يفرقع‭ ‬الصينيون‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬المبارزة‭ ‬النهائية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الصينيين‭ ‬واجهوا‭ ‬منتخبا‭ ‬محملا‭ ‬بثقافة‭ ‬المنافسات‭ ‬العالمية،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نغمة‭ ‬تحليلية‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني،‭ ‬لكن‭ ‬الرد‭ ‬جاء‭ ‬سريعا‭ ‬ليحصلوا‭ ‬على‭ ‬الذهبية‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬سابقتين‭ ‬2014‭ ‬و2018‭.‬

من‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬أن‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬ما‭ ‬هما‭ ‬إلا‭ ‬عاملان‭ ‬مساعدان‭ ‬لأي‭ ‬فريق‭ ‬أو‭ ‬منتخب‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيره،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذين‭ ‬العاملين‭ ‬وحدهما‭ ‬ليسا‭ ‬بكافيين‭ ‬لأن‭ ‬يعطيا‭ ‬لقبا‭ ‬أو‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية،‭ ‬فخلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬المنصرم‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بأريحية‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬مدينة‭ ‬أرومية‭ ‬الإيرانية‭ ‬المشهور‭ ‬قاطنوها‭ ‬بأنهم‭ ‬مهووسون‭ ‬بلعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وأخيرا‭ ‬خطف‭ ‬الإيرانيون‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭. ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يتأكد‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬متى‭ ‬توافرت‭ ‬لأي‭ ‬فريق‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬أمام‭ ‬جماهير‭ ‬العالم‭ ‬كلها‭ ‬فإنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬والإنجاز‭.‬

نعود‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للمنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬إعجابنا‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن

الأمور‭ ‬الأخرى،‭ ‬فلدى‭ ‬لاعبيه‭ ‬شراسة‭ ‬هجومية‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم

اللاعب‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬‮«‬زنك‭ ‬جن‭ ‬ين‮»‬‭ ‬ذو‭ ‬الثلاثة‭ ‬والعشرين‭ ‬عاما،‭ ‬فصفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬تضم‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬أطوالهم‭ ‬فوق‭ ‬المترين،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬فوق‭ ‬المتر‭ ‬و95‭ ‬سم،‭ ‬ونذهب‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬النفس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬السور‭ ‬العظيم‭ ‬قادمون‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الهيبة‭ ‬المفقودة‭.‬