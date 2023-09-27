عزيمة وطنية.. ودبلوماسية حكيمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حينما وقف سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أمام العالم، وألقى كلمة مملكة البحرين أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(78) بنيويورك، كانت الرسالة البحرينية تؤكد أن ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة هي ركائز راسخة في النهج الدبلوماسي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
لذلك فمن يتابع اليوم الملحمة الوطنية والتأييد الدولي لمملكة البحرين، بعد العمل العدائي الغادر، الذي تسبب في استشهاد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، يجد أن الخطاب البحريني يؤكد دعم جهود الأمن والسلام، ومواصلة الدفاع عن أمن وسيادة الأوطان، ومد يد العون والإغاثة الإنسانية للأشقاء، وأن تضحيات مملكة البحرين ورجالها البواسل توثق في سجل البطولة والكرامة، مع تأكيد العزم في المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة.
وكما سطر رجالنا البواسل أسمى صور البذل والتضحية والفداء، كانت كتيبة وزارة الخارجية بجهودها الدبلوماسية خلال أكبر تجمع دولي في الأمم المتحدة تؤكد الرسالة البحرينية في كافة المحافل واللقاءات والاجتماعات.
فمع تحركات سعادة وزير الخارجية واجتماعاته الثنائية والدولية، كان سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يواصل لقاءاته المشتركة مع المسؤولين الدوليين ليؤكد حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي ودعم أهداف التنمية المستدامة.
تماما كما كانت مشاركة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، ووزيرة التنمية المستدامة، وكافة المسؤولين في الدولة الموجودين في التجمع الدولي، يؤكدون الرسالة البحرينية الحضارية، كل في مجاله وتخصصه.
وكذلك هي التحركات الفاعلة لسعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، ولقاءاتها واجتماعها، التي سجلت صورة رفيعة للاستثمار الأمثل في المشاركات الدولية من أجل تعزيز الرسالة البحرينية، وحرصها على التعاون المشترك.
بالأمس عندما سألني الإعلامي والمذيع المتميز الأخ حسين سعيد في مركز الاخبار بتلفزيون البحرين عن المشهد البحريني اليوم، أجبت قائلا: إن مملكة البحرين بحكمة قيادتها وقوة إرادة شعبها، تواصل نهجها ورسالتها من أجل الأمن والسلام مهما كانت التحديات والتضحيات، لإيمانها بأن الأمن والسلام والتنمية هي النهج الاستراتيجي لصالح العالم ومستقبله.
هذه هي مملكة البحرين.. بلد الأمن والسلام.. وبلد القانون والمؤسسات.. وبلد الرجال البواسل الشجعان الأبطال.. وبلد الدبلوماسية الحكيمة والرسالة الحضارية.
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