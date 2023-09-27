عزيمة وطنية.. ودبلوماسية حكيمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لذلك‭ ‬فمن‭ ‬يتابع‭ ‬اليوم‭ ‬الملحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتأييد‭ ‬الدولي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬العمل‭ ‬العدائي‭ ‬الغادر،‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليتي‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬يجد‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬البحريني‭ ‬يؤكد‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬وسيادة‭ ‬الأوطان،‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأشقاء،‭ ‬وأن‭ ‬تضحيات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورجالها‭ ‬البواسل‭ ‬توثق‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬البطولة‭ ‬والكرامة،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬العزم‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

وكما‭ ‬سطر‭ ‬رجالنا‭ ‬البواسل‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬البذل‭ ‬والتضحية‭ ‬والفداء،‭ ‬كانت‭ ‬كتيبة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بجهودها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬خلال‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تؤكد‭ ‬الرسالة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬واللقاءات‭ ‬والاجتماعات‭.‬

فمع‭ ‬تحركات‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬واجتماعاته‭ ‬الثنائية‭ ‬والدولية،‭ ‬كان‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬يواصل‭ ‬لقاءاته‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الدوليين‭ ‬ليؤكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬

تماما‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬ووزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وكافة‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬الدولي،‭ ‬يؤكدون‭ ‬الرسالة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحضارية،‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬مجاله‭ ‬وتخصصه‭.‬

وكذلك‭ ‬هي‭ ‬التحركات‭ ‬الفاعلة‭ ‬لسعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لأكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬ولقاءاتها‭ ‬واجتماعها،‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬صورة‭ ‬رفيعة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الرسالة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬

بالأمس‭ ‬عندما‭ ‬سألني‭ ‬الإعلامي‭ ‬والمذيع‭ ‬المتميز‭ ‬الأخ‭ ‬حسين‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الاخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬البحريني‭ ‬اليوم،‭ ‬أجبت‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحكمة‭ ‬قيادتها‭ ‬وقوة‭ ‬إرادة‭ ‬شعبها،‭ ‬تواصل‭ ‬نهجها‭ ‬ورسالتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬التحديات‭ ‬والتضحيات،‭ ‬لإيمانها‭ ‬بأن‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬هي‭ ‬النهج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لصالح‭ ‬العالم‭ ‬ومستقبله‭.‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬بلد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭.. ‬وبلد‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭.. ‬وبلد‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭ ‬الشجعان‭ ‬الأبطال‭.. ‬وبلد‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والرسالة‭ ‬الحضارية‭.‬