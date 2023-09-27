ارتفاع الجريمة بواشنطن يثير انقساما بين السياسيين وحيرة لدى الباحثين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبينما‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬واشنطن‭ ‬بعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬أيام‭ ‬كان‭ ‬يُشار‭ ‬فيها‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬عاصمة‭ ‬الجريمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬التسعينيات،‭ ‬فإن‭ ‬ارتفاع‭ ‬جرائم‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬يثير‭ ‬الذعر‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬ويخلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الانقسام‭ ‬بينهم‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬لقيت‭ ‬صدى‭ ‬مروعًا‭. ‬وبين‭ ‬الضحايا‭ ‬فتاة‭ ‬عمرها‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬ماتت‭ ‬برصاصة‭ ‬طائشة‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الأم،‭ ‬ومهاجر‭ ‬أفغاني‭ ‬فر‭ ‬من‭ ‬بلاده‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬طالبان‭ ‬ليُقتل‭ ‬بالرصاص‭ ‬أثناء‭ ‬عمله‭ ‬سائقًا‭. ‬

وما‭ ‬يثير‭ ‬حيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬قفز‭ ‬بينما‭ ‬شهد‭ ‬تراجعًا‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تضاعف‭ ‬كذلك‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬سرقة‭ ‬السيارات‭ ‬بقوة‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬الشرطة‭.

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يقول‭ ‬ريتشارد‭ ‬روزنفيلد،‭ ‬عالم‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ميزوري‭ ‬سانت‭ ‬لويس،‭ ‬إن‭ ‬العاصمة‭ ‬واشنطن‭ ‬تعتبر‭ ‬حالة‭ ‬شاذة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬باتجاهات‭ ‬جرائم‭ ‬القتل،‭ ‬عند‭ ‬مقارنتها‭ ‬بمدن‭ ‬مثل‭ ‬نيويورك‭ ‬أو‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬أو‭ ‬شيكاغو‭ ‬أو‭ ‬بالتيمور‭. ‬ويضيف‭ ‬روزنفيلد‭ ‬أن‭ ‬التفسير‭ ‬وراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬الجريمة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زال‭ ‬غامضا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‮»‬‭.

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في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬يطرح‭ ‬جوزف‭ ‬ريتشاردسون،‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬مريلاند‭ ‬والذي‭ ‬يدرُس‭ ‬برامج‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬عدة‭ ‬نظريات‭. ‬ويقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬التكهن‭ ‬بحدوث‭ ‬عدة‭ ‬أمور‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التغيير‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الشرطة‭. ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ارتباط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بتجارة‭ ‬المخدرات‭. ‬

الفرضية‭ ‬الأخرى‭ ‬المطروحة‭ ‬هي‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إخراج‭ ‬المستأجرين‭ ‬الفقراء‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأحياء‭. ‬ففي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬خطوط‭ ‬الفقر‭ ‬موزعة‭ ‬غالبا‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬عنصرية،‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬اقتلاع‭ ‬الأمريكيين‭ ‬السود‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سكنهم‭. ‬

لكن‭ ‬بعض‭ ‬الحجج‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬السلطات‭ ‬والسياسيون،‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬ثلثي‭ ‬الموقوفين‭ ‬لا‭ ‬يحاكمون،‭ ‬لا‭ ‬تقنع‭ ‬روزنفيلد،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ليست‭ ‬المدينة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬الأسلحة‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭.

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بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يقول‭ ‬روزنفيلد‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تعافت‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الوباء‭ ‬بشكل‭ ‬أبطأ‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأخرى‮»‬،‭ ‬تاركة‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬‮«‬مزدحمة‭ ‬بالمشاة‭ ... ‬فارغة‭ ‬نسبيًا‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‮»‬‭.

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صارت‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬سبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الجريمة‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬فعله‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬السياسية‭ ‬الساخنة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬صدمت‭ ‬فيه‭ ‬وحشية‭ ‬الشرطة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭.

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