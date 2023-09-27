جريمة مروعة داخل جامعة القاهرة.. موظف يقتل زميلته بالرصاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بدأت‭ ‬القصة،‭ ‬وفق‭ ‬سجلات‭ ‬مديرية‭ ‬أمن‭ ‬الجيزة،‭ ‬بتلقي‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬بقيام‭ ‬موظف‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬زميلته‭ ‬نورهان‭ ‬حسين‭ (‬28‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬وجودهما‭ ‬بمقر‭ ‬عملهما‭ ‬داخل‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بانتقال‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬والنيابة‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الجريمة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬التابع‭ ‬لكلية‭ ‬الآثار‭ ‬داخل‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شهود‭ ‬العيان‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬بكلية‭ ‬الآثار‭ ‬أفادوا‭ ‬بأنهم‭ ‬فوجئوا‭ ‬بالمتهم‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬بكلية‭ ‬أخرى،‭ ‬يدخل‭ ‬عليهم‭ ‬ويشهر‭ ‬سلاحا‭ ‬ناريا‭ ‬أطلق‭ ‬منه‭ ‬الرصاصة‭ ‬تجاه‭ ‬الموظفة‭ ‬خلال‭ ‬جلوسها‭ ‬على‭ ‬مكتبها،‭ ‬وسط‭ ‬ذهول‭ ‬الجميع،‭ ‬وفر‭ ‬هاربا‭ ‬من‭ ‬المكان‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬المصدر‭ ‬فإنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬لتتبع‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬المتهم‭ ‬وشبكة‭ ‬علاقاته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وتقديمه‭ ‬للعدالة،‭ ‬ولكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث‭ ‬وأسبابه‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬استجواب‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬وزملاء‭ ‬الضحية‭ ‬والمهاجم‭ ‬فالمعلومات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬كانت‭ ‬تعرف‭ ‬المتهم‭ ‬جيدا،‭ ‬وأنه‭ ‬ذهب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬للقائها‭ ‬في‭ ‬مكتبها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‮»‬‭.‬

ووفق‭ ‬المصدر،‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬وكذلك‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مازالوا‭ ‬يفحصون‭ ‬ويسألون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬بالطرفين،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحيط‭ ‬بالحادث‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬أمرت‭ ‬بنقل‭ ‬جثمان‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬للتشريح‭ ‬بمعرفة‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي،‭ ‬لاستكمال‭ ‬التحقيقات‭.‬