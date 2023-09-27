Thursday, 28 September 2023 03:30 GMT

جريمة مروعة داخل جامعة القاهرة.. موظف يقتل زميلته بالرصاص

9/27/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬حرم‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس‭ ‬جريمة‭ ‬مروعة،‭ ‬حيث‭ ‬أطلق‭ ‬موظف‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬زميلته‭ ‬فأرداها‭ ‬قتيلة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وهرب‭ ‬من‭ ‬المكان،‭ ‬فيما‭ ‬تكثف‭ ‬الشرطة‭ ‬جهودها‭ ‬لضبطه‭.‬

بدأت‭ ‬القصة،‭ ‬وفق‭ ‬سجلات‭ ‬مديرية‭ ‬أمن‭ ‬الجيزة،‭ ‬بتلقي‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬بقيام‭ ‬موظف‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬زميلته‭ ‬نورهان‭ ‬حسين‭ (‬28‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬وجودهما‭ ‬بمقر‭ ‬عملهما‭ ‬داخل‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بانتقال‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬والنيابة‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الجريمة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬التابع‭ ‬لكلية‭ ‬الآثار‭ ‬داخل‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شهود‭ ‬العيان‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬بكلية‭ ‬الآثار‭ ‬أفادوا‭ ‬بأنهم‭ ‬فوجئوا‭ ‬بالمتهم‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬بكلية‭ ‬أخرى،‭ ‬يدخل‭ ‬عليهم‭ ‬ويشهر‭ ‬سلاحا‭ ‬ناريا‭ ‬أطلق‭ ‬منه‭ ‬الرصاصة‭ ‬تجاه‭ ‬الموظفة‭ ‬خلال‭ ‬جلوسها‭ ‬على‭ ‬مكتبها،‭ ‬وسط‭ ‬ذهول‭ ‬الجميع،‭ ‬وفر‭ ‬هاربا‭ ‬من‭ ‬المكان‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬المصدر‭ ‬فإنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬لتتبع‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬المتهم‭ ‬وشبكة‭ ‬علاقاته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وتقديمه‭ ‬للعدالة،‭ ‬ولكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث‭ ‬وأسبابه‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬استجواب‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬وزملاء‭ ‬الضحية‭ ‬والمهاجم‭ ‬فالمعلومات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬كانت‭ ‬تعرف‭ ‬المتهم‭ ‬جيدا،‭ ‬وأنه‭ ‬ذهب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬للقائها‭ ‬في‭ ‬مكتبها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‮»‬‭.‬

ووفق‭ ‬المصدر،‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬وكذلك‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مازالوا‭ ‬يفحصون‭ ‬ويسألون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لهم‭ ‬علاقة‭ ‬بالطرفين،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحيط‭ ‬بالحادث‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬أمرت‭ ‬بنقل‭ ‬جثمان‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬للتشريح‭ ‬بمعرفة‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي،‭ ‬لاستكمال‭ ‬التحقيقات‭.‬

MENAFN27092023000055011008ID1107155858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث