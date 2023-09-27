روسيان وأمريكي يعودون إلى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فرانك‭ ‬روبيو‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬371‭ ‬يوما‮»‬‭.

‬وأضافت‭: ‬‮«‬أطول‭ ‬رحلة‭ ‬فضائية‭ ‬منفردة‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬لدى‭ ‬ناسا‭ ‬تبلغ‭ ‬نهايتها‮»‬‭.

‬وكان‭ ‬الطاقم‭ ‬قد‭ ‬توجه‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬سيوز‭ ‬روسية‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستغرق‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭.

‬لكن‭ ‬المركبة‭ ‬تعرضت‭ ‬لحادث‭ ‬تسرب‭ ‬بسبب‭ ‬اصطدام‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بنيزك‭ ‬صغير،‭ ‬فأرسلت‭ ‬موسكو‭ ‬صاروخا‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬مأهول‭.

‬ثم‭ ‬نفذ‭ ‬الروسيان‭ ‬والأمريكي‭ ‬مهمة‭ ‬الطاقم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬مكانهم‭. ‬

وأمضى‭ ‬الثلاثة‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬نادر‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬