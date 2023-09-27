روسيان وأمريكي يعودون إلى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عاد ثلاثة رواد فضاء هم روسيان وأمريكي إلى الأرض أمس بعد مهمة استمرت عاما في محطة الفضاء الدولية، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.
وقالت الوكالة إن «رائدي الفضاء من روسكوزموس سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين ورائد الفضاء من وكالة ناسا فرانسيسكو روبيو الذين أمضوا عاما على متن محطة الفضاء الدولية، هبطوا قرب مدينة جيزكازجان في كازاخستان».
وأوضحت أن مركبة الفضاء سيوز إم إس-23 التي كانوا على متنها وصلت إلى الأرض الساعة 11:11 ت.ج في عملية هبوط تمت في «وضعية عادية».
وأكدت روسكوزموس أن بروكوبييف وبيتيلين أمضيا «370 يوما و21 ساعة و22 دقيقة في الفضاء، في أطول رحلة طيران ضمن برنامج وكالة الفضاء الدولية».
بدورها أكدت وكالة ناسا الأمريكية هبوط المركبة.
وقالت على منصة إكس إن «فرانك روبيو عاد إلى الأرض بعد 371 يوما».
وأضافت: «أطول رحلة فضائية منفردة لأي من رواد الفضاء لدى ناسا تبلغ نهايتها».
وكان الطاقم قد توجه على متن مركبة سيوز روسية إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي، في مهمة كان من المقرر أن تستغرق ستة أشهر فقط.
لكن المركبة تعرضت لحادث تسرب بسبب اصطدام على ما يبدو بنيزك صغير، فأرسلت موسكو صاروخا آخر غير مأهول.
ثم نفذ الروسيان والأمريكي مهمة الطاقم الذي كان من المفترض أن يحل مكانهم.
وأمضى الثلاثة عاما في محطة الفضاء الدولية، في تعاون نادر بين موسكو وواشنطن خلال مرحلة من التوتر بينهما على خلفية النزاع في أوكرانيا.
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