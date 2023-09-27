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روسيان وأمريكي يعودون إلى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية

9/27/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬هم‭ ‬روسيان‭ ‬وأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬مهمة‭ ‬استمرت‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ ‬روسكوزموس‭.
‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رائدي‭ ‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬روسكوزموس‭ ‬سيرجي‭ ‬بروكوبييف‭ ‬ودميتري‭ ‬بيتيلين‭ ‬ورائد‭ ‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬روبيو‭ ‬الذين‭ ‬أمضوا‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬هبطوا‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬جيزكازجان‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‮»‬‭.
‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬مركبة‭ ‬الفضاء‭ ‬سيوز‭ ‬إم‭ ‬إس‭-‬23‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬11‭ ‬ت‭.‬ج‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬هبوط‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬‮«‬وضعية‭ ‬عادية‮»‬‭.
‬وأكدت‭ ‬روسكوزموس‭ ‬أن‭ ‬بروكوبييف‭ ‬وبيتيلين‭ ‬أمضيا‭ ‬‮«‬370‭ ‬يوما‭ ‬و21‭ ‬ساعة‭ ‬و22‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬في‭ ‬أطول‭ ‬رحلة‭ ‬طيران‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‮»‬‭.
‬بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‭ ‬الأمريكية‭ ‬هبوط‭ ‬المركبة‭. ‬

وقالت‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فرانك‭ ‬روبيو‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬371‭ ‬يوما‮»‬‭.
‬وأضافت‭: ‬‮«‬أطول‭ ‬رحلة‭ ‬فضائية‭ ‬منفردة‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬لدى‭ ‬ناسا‭ ‬تبلغ‭ ‬نهايتها‮»‬‭.
‬وكان‭ ‬الطاقم‭ ‬قد‭ ‬توجه‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬سيوز‭ ‬روسية‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستغرق‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭.
‬لكن‭ ‬المركبة‭ ‬تعرضت‭ ‬لحادث‭ ‬تسرب‭ ‬بسبب‭ ‬اصطدام‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬بنيزك‭ ‬صغير،‭ ‬فأرسلت‭ ‬موسكو‭ ‬صاروخا‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬مأهول‭.
‬ثم‭ ‬نفذ‭ ‬الروسيان‭ ‬والأمريكي‭ ‬مهمة‭ ‬الطاقم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬مكانهم‭. ‬

وأمضى‭ ‬الثلاثة‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬نادر‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

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