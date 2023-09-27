ورشة الكورغراف الشعبي جديد جلجامش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الحايكي‭ ‬أن‭ ‬مسرح‭ ‬جلجامش‭ ‬يختار‭ ‬بعناية‭ ‬التدريبات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تضيف‭ ‬للفنان‭ ‬وتصقل‭ ‬مواهبه‭ ‬ليكون‭ ‬ملما‭ ‬بالفنون‭ ‬المسرحية‭ ‬المتنوعة‭ ‬والأفكار‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬ابداعاته‭ ‬وفكره،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الفنان‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬الاجتهاد‭ ‬والمشاركة‭ ‬لتقوية‭ ‬امكانياته‭ ‬وقدراته‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬بلا‭ ‬توقف‭.‬

وأضاف‭ ‬الحايكي‭ ‬أن‭ ‬الكورغراف‭ ‬الشعبي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الفنون‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬الخليجي‭ ‬بوجه‭ ‬الخصوص‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬لازال‭ ‬محورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬كخليجيين‭ ‬ومحافظتنا‭ ‬على‭ ‬موروثنا‭ ‬الشعبي‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية‭ ‬تتجدد‭ ‬بكل‭ ‬الاشكال‭ ‬سواء‭ ‬الفنية‭ ‬او‭ ‬المسرحية‭ ‬او‭ ‬الغنائية‭ ‬او‭ ‬الاستعراضية‭ ‬او‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الفنون،‭ ‬واذكر‭ ‬مثالاً‭ ‬حياً‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬مسرح‭ ‬جلجامش‭ ‬الفنان‭ ‬فيصل‭ ‬الأنصاري‭ ‬نجم‭ ‬برنامج‭ ‬ذا‭ ‬فويس‭ ‬والذي‭ ‬كللت‭ ‬تجربته‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتي‭ ‬ميزها‭ ‬مزج‭ ‬مفهوم‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ونقله‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬ليصبح‭ ‬متجدداً‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اصوله‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بها،‭ ‬وكما‭ ‬كان‭ ‬الحايكي‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬نرضى‭ ‬بقبول‭ ‬من‭ ‬يشوه‭ ‬التراث‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الهوية‭ ‬العربية‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬ذكر‭ ‬الفنان‭ ‬إسماعيل‭ ‬مراد‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المسرحي،‭ ‬وانه‭ ‬متحمس‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬النوعية‭ ‬وان‭ ‬التثقيف‭ ‬في‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬ويطور‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬واهمها‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية‭ ‬لأهميتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية‭ ‬وتاريخها‭.‬