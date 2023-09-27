ورشة الكورغراف الشعبي جديد جلجامش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يستعد مسرح جلجامش لتقديم ورشة الكورغراف الشعبي من اعداد الفنان محسن الحايكي رئيس مجلس إدارة مسرح جلجامش والفنان إسماعيل مراد مدرب الورشة والمختص في الفنون الشعبية، والتي بدأت تدريباتها بتاريخ 20 حتى 30 سبتمبر والورشة تجمع ما بين الكورغراف على خشبة المسرح ومفهوم الفنون الشعبية وتدريب المشتركين على ثقافة الفنون الشعبية والتي تبدأ بحركات فنية تشكل بفرد او أكثر أو حتى مجموعات وتعطي رموزا او معاني مختلفة للبيئة الشعبية ومفهومها، وهي فن يعطي صورا واضحة لحياة الشعوب الخليجية وتعبر عن تقاليدها وعقائدها وعاداتها وافكارها، وهي من مورثاتنا التي يجب الحفاظ عليها حيث تتداخل في ادائها فنون الغناء والموسيقى والأزياء والشعر والحلي.
وأكد الحايكي أن مسرح جلجامش يختار بعناية التدريبات النوعية التي تضيف للفنان وتصقل مواهبه ليكون ملما بالفنون المسرحية المتنوعة والأفكار التي تصب في ابداعاته وفكره، حيث ان الفنان يجب عليه الاجتهاد والمشاركة لتقوية امكانياته وقدراته الفنية والثقافية بلا توقف.
وأضاف الحايكي أن الكورغراف الشعبي يعتبر من الفنون المهمة في المسرح الخليجي بوجه الخصوص حيث ان الموروث الشعبي لازال محورا مهما في حياتنا كخليجيين ومحافظتنا على موروثنا الشعبي بمختلف المجالات الفنية تتجدد بكل الاشكال سواء الفنية او المسرحية او الغنائية او الاستعراضية او غيرها من الفنون، واذكر مثالاً حياً وهو عضو مسرح جلجامش الفنان فيصل الأنصاري نجم برنامج ذا فويس والذي كللت تجربته بالنجاح والتي ميزها مزج مفهوم الموروث الشعبي ونقله نقلة نوعية ليصبح متجدداً مع الحفاظ على اصوله دون المساس بها، وكما كان الحايكي مشددا على أننا يجب علينا أن لا نرضى بقبول من يشوه التراث الشعبي الذي يحمل الهوية العربية البحرينية والخليجية.
ومن جانبه ذكر الفنان إسماعيل مراد ان هذه التجربة تعد من التجارب النوعية التي سوف تقام على المستوى الشعبي في المجال المسرحي، وانه متحمس لمثل هذه المشاركات النوعية وان التثقيف في الموروث الشعبي يجب ان يستمر ويطور في كل المجالات واهمها المجالات الفنية لأهميتها الخاصة بنا والتي تحمل الهوية الخليجية وتاريخها.
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