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اختبارات على غرسات تعيد إلى أذرع مشلولة القدرة على الحركة

9/27/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تُجرى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬اختبارات‭ ‬لزراعة‭ ‬دماغية‭ ‬مقترنة‭ ‬بزراعة‭ ‬تحفز‭ ‬الحبل‭ ‬الشوكي‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬مريض‭ ‬مصاب‭ ‬بالشلل‭ ‬الرباعي‭ ‬من‭ ‬تحريك‭ ‬ذراعيه‭ ‬ويديه‭ ‬وأصابعه‭ ‬مجدداً‭ ‬بواسطة‭ ‬التفكير،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬اونوورد‮»‬‭ ‬الهولندية‭ ‬أمس‭. ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أدّى‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬هاتين‭ ‬التقنيتين‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬مريض‭ ‬مصاب‭ ‬بشلل‭ ‬نصفي‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬التحكّم‭ ‬الطبيعي‭ ‬بالمشي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفكير،‭ ‬وقد‭ ‬تناولت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‮»‬‭ ‬العلمية‭ ‬هذا‭ ‬التقدّم‭ ‬بمقال‭ ‬نشرته‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الفائت‭. ‬

إلاّ‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬تُستخدَم‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬المزدوجة‭ ‬للأطراف‭ ‬العليا‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الجرّاحة‭ ‬جوسلين‭ ‬بلوك‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬عمليتي‭ ‬الزرع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬الذراع‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‮»‬‭.

ومع‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬التوازن‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬المشي‭ ‬غير‭ ‬مطروحة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الذراع،‭ ‬تكمن‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عضلات‭ ‬اليد‭ ‬بالغة‭ ‬الدقة،‭ ‬إذ‭ ‬تحوي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العضلات‭ ‬الصغيرة‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تُفعَّل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬الحركات‮»‬‭. ‬

وأجريت‭ ‬عمليتان‭ ‬الشهر‭ ‬المنصرم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬فود‭ ‬الاستشفائي‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوزان‭ ‬السويسرية‭ ‬لمريض‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬سويسري‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬والأربعين‭ ‬فَقَدَ‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬ذراعيه‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬سقوطه‭. ‬

وخُصِصَت‭ ‬العملية‭ ‬الأولى‭ ‬لوضع‭ ‬غرسة‭ ‬دماغية‭ ‬يبلغ‭ ‬قطرها‭ ‬بضعة‭ ‬سنتيمترات‭ ‬صممتها‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬أوز‭ ‬آ‭- ‬كليناتك‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬فوق‭ ‬الدماغ،‭ ‬مكان‭ ‬قطعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬عظم‭ ‬الجمجمة‭. ‬

أما‭ ‬العملية‭ ‬الثانية،‭ ‬فهدفت‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الأقطاب‭ ‬الكهربائية‭ ‬التي‭ ‬ابتكرتها‭ ‬‮«‬أونوورد‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحبل‭ ‬العنقي،‭ ‬وهي‭ ‬متصلة‭ ‬بجهاز‭ ‬صغير‭ ‬مزروع‭ ‬في‭ ‬البطن‭. ‬

تتولى‭ ‬الغرسة‭ ‬الدماغية‭ ‬المسمّاة‭ ‬‮«‬واجهة‭ ‬الدماغ‭ ‬والآلة‮»‬‭ ‬تسجيل‭ ‬مناطق‭ ‬الدماغ‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬عندما‭ ‬يفكر‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬ما،‭ ‬وتَصِلها‭ ‬بالأقطاب‭ ‬الكهربائية‭ ‬مُشّكِّلةً‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬‮«‬الجسر‭ ‬الرقمي‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬جوسلين‭ ‬بلوك‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أونوورد‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬مستشارة‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬نشاط‭ ‬الدماغ،‭ ‬ونعلم‭ ‬أن‭ ‬التحفيز‭ ‬يعمل‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬السابق‭ ‬لأوانه‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إليه،‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬فعله‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التدريب‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الغرسة‭ ‬الدماغية‭ ‬تتعرف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الحركات‭ ‬المرغوبة‭. ‬وينبغي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تكرار‭ ‬الحركات‭ ‬غير‭ ‬المسجلة‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬طبيعية‭. ‬وستستغرق‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬بضعة‭ ‬أشهر‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الدكتورة‭ ‬بلوك‭. ‬

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