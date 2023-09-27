حفل موسيقي بحريني أمريكي مبهر نظمته جمعية فرق البحرين الموسيقية والسفارة الأمريكية

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- Akhbar Al Khaleej) تم تنظيم حفل موسيقي مميز بين جمعية فرق البحرين الموسيقية والسفارة الأمريكية بمملكة البحرين في المركز البحريني للحراك الدولي يوم الأحد 24 سبتمبر. وقد شهد الحفل عزفاً مشتركاً بين الفرقة المركزية للقوات الجوية الأمريكية ومجموعة متميزة من الموسيقيين الموهوبين البحرينيين.
وقدم الموسيقيون البحرينيون والأمريكيون فقرات عزف رائعة أبهرت الجمهور الحاضر. وتألقت الفرقة المركزية للقوات الجوية الأمريكية بأدائها المتقن وتناغمها المدهش، في حين قدم الموسيقيون البحرينيون موهبتهم الفريدة وأضفوا حساً فنياً راقياً على العروض الموسيقية.
وتفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع العروض الموسيقية الرائعة، وتمتعوا بتنوع الأصوات والآلات الموسيقية والتوازن الفني بين الفرقتين.
شارك في العزف أعضاء من فرقة «فايف ستارز»، حيث عزف محمد بو زايد على الكيبورد، وتركي نواف على الدرامز، وإدريس جمعة على الكونغا، ومحمد العلي على البيس جيتار، ومحمد العامر على الجيتار. كما شارك سعد عبار على الجيتار الكهربائي، وعمار جمعة وجاسم جواد على الكيبورد، وباسم كريم على البيس جيتار.
تم تنظيم الحفل بشكل متقن من قبل فريق التنظيم الذي ضم كلا من ناصر جنيد وغادة محمد ياسين وسليم البلوشي وفريدون تراب من جانب الجمعية، وناتاشا وعلي سوار من جانب السفارة الأمريكية بالمملكة.
وصرحت الأستاذة بسمة قائد البناء رئيسة جمعية فرق البحرين الموسيقية بأن هذا الحفل يعد مثالًا رائعًا على التبادل الثقافي والفني بين البحرين والولايات المتحدة، وتعزز العلاقات الثقافية بين البلدين. ويشكل فرصة للموسيقيين لتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض، وكذلك للجمهور للاستمتاع بالعروض الموسيقية المميزة والفريدة من نوعها.
ولا بد من الإشادة بالفرق المشاركة في هذا الحفل الموسيقي المميز، حيث تمكنوا من خلق تجربة موسيقية رائعة للجمهور وتعزيز التفاهم والتواصل بين الثقافات المختلفة.
ومن المتوقع أن تستمر مثل هذه الفعاليات الموسيقية المشتركة في تعزيز التبادل الثقافي والفني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية تعميقاً للروابط الثقافية بين بين البلدين.
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