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حفل موسيقي بحريني أمريكي مبهر نظمته جمعية فرق البحرين الموسيقية والسفارة الأمريكية

9/27/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تم‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬موسيقي‭ ‬مميز‭ ‬بين‭ ‬جمعية‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬الموسيقية‭ ‬والسفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬البحريني‭ ‬للحراك‭ ‬الدولي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭. ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬عزفاً‭ ‬مشتركاً‭ ‬بين‭ ‬الفرقة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومجموعة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الموسيقيين‭ ‬الموهوبين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وقدم‭ ‬الموسيقيون‭ ‬البحرينيون‭ ‬والأمريكيون‭ ‬فقرات‭ ‬عزف‭ ‬رائعة‭ ‬أبهرت‭ ‬الجمهور‭ ‬الحاضر‭. ‬وتألقت‭ ‬الفرقة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأدائها‭ ‬المتقن‭ ‬وتناغمها‭ ‬المدهش،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قدم‭ ‬الموسيقيون‭ ‬البحرينيون‭ ‬موهبتهم‭ ‬الفريدة‭ ‬وأضفوا‭ ‬حساً‭ ‬فنياً‭ ‬راقياً‭ ‬على‭ ‬العروض‭ ‬الموسيقية‭.‬

وتفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬مع‭ ‬العروض‭ ‬الموسيقية‭ ‬الرائعة،‭ ‬وتمتعوا‭ ‬بتنوع‭ ‬الأصوات‭ ‬والآلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬والتوازن‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬الفرقتين‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬العزف‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬فايف‭ ‬ستارز‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬عزف‭ ‬محمد‭ ‬بو‭ ‬زايد‭ ‬على‭ ‬الكيبورد،‭ ‬وتركي‭ ‬نواف‭ ‬على‭ ‬الدرامز،‭ ‬وإدريس‭ ‬جمعة‭ ‬على‭ ‬الكونغا،‭ ‬ومحمد‭ ‬العلي‭ ‬على‭ ‬البيس‭ ‬جيتار،‭ ‬ومحمد‭ ‬العامر‭ ‬على‭ ‬الجيتار‭. ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬سعد‭ ‬عبار‭ ‬على‭ ‬الجيتار‭ ‬الكهربائي،‭ ‬وعمار‭ ‬جمعة‭ ‬وجاسم‭ ‬جواد‭ ‬على‭ ‬الكيبورد،‭ ‬وباسم‭ ‬كريم‭ ‬على‭ ‬البيس‭ ‬جيتار‭.‬

تم‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفل‭ ‬بشكل‭ ‬متقن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬ناصر‭ ‬جنيد‭ ‬وغادة‭ ‬محمد‭ ‬ياسين‭ ‬وسليم‭ ‬البلوشي‭ ‬وفريدون‭ ‬تراب‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الجمعية،‭ ‬وناتاشا‭ ‬وعلي‭ ‬سوار‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالمملكة‭.‬

وصرحت‭ ‬الأستاذة‭ ‬بسمة‭ ‬قائد‭ ‬البناء‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬الموسيقية‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬يعد‭ ‬مثالًا‭ ‬رائعًا‭ ‬على‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ويشكل‭ ‬فرصة‭ ‬للموسيقيين‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض،‭ ‬وكذلك‭ ‬للجمهور‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالعروض‭ ‬الموسيقية‭ ‬المميزة‭ ‬والفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الإشادة‭ ‬بالفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬الموسيقي‭ ‬المميز،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬موسيقية‭ ‬رائعة‭ ‬للجمهور‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬المختلفة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الموسيقية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭ ‬تعميقاً‭ ‬للروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬بين‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

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