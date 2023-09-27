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منتخب السلة يواجه الأردن بطموح المحافظة على الحظوظ

9/27/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مواجهة‭ ‬حاسمة‭ ‬ومصيرية‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬نظيره‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬00‭ ‬صباحاً‭ (‬6:00‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭) ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات،‭ ‬ولحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كذلك‭ ‬منتخبي‭ ‬تايلاند‭ ‬والفلبين،‭ ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬حاسمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمنتخب،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬مطالبًا‭ ‬بتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬وتحمل‭ ‬تحديًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للأحمر‭ ‬السلاوي،‭ ‬نظرًا‭ ‬للإمكانيات‭ ‬والقدرات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬المرشحة‭ ‬بشدة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭.‬

وسيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬مطالبا‭ ‬بالانتصار‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬مغاير‭ ‬ومختلف‭ ‬عن‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الفلبين،‭ ‬فالانتصار‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬يعني‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحظوظ،‭ ‬أما‭ ‬الخسارة‭ ‬فتمثل‭ ‬توديع‭ ‬المنافسات‭ ‬مبكراً،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تربك‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭.‬

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