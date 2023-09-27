منتخب السلة يواجه الأردن بطموح المحافظة على الحظوظ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مواجهة حاسمة ومصيرية اليوم الخميس في مشواره بآسياد هانغتشو، وذلك عندما يلاقي نظيره الأردني في الساعة 11:00 صباحاً (6:00 صباحاً بتوقيت البحرين) في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات، ولحساب المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبي تايلاند والفلبين، وستكون هذه المباراة حاسمة بالنسبة للمنتخب، حيث سيكون مطالبًا بتحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم من المنافسات.
ويتوقع أن تكون المباراة صعبة وتحمل تحديًا كبيرًا للأحمر السلاوي، نظرًا للإمكانيات والقدرات العالية التي يتمتع بها المنتخب الأردني، الذي يعتبر واحدًا من المنتخبات المرشحة بشدة للمنافسة على مركز متقدم في هذه الدورة.
وسيكون المنتخب مطالبا بالانتصار وتقديم أداء مغاير ومختلف عن الذي ظهر به في الجولة الأولى أمام الفلبين، فالانتصار في مباراة اليوم يعني المحافظة على الحظوظ، أما الخسارة فتمثل توديع المنافسات مبكراً، الأمر الذي يتطلب تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع بها المنتخب في المباراة الأولى، إلى جانب العمل على إيجاد الحلول الهجومية التي من شأنها أن تربك المنتخب الأردني.
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