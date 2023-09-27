منتخب السلة يواجه الأردن بطموح المحافظة على الحظوظ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬وتحمل‭ ‬تحديًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للأحمر‭ ‬السلاوي،‭ ‬نظرًا‭ ‬للإمكانيات‭ ‬والقدرات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬المرشحة‭ ‬بشدة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭.‬

وسيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬مطالبا‭ ‬بالانتصار‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬مغاير‭ ‬ومختلف‭ ‬عن‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الفلبين،‭ ‬فالانتصار‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬يعني‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحظوظ،‭ ‬أما‭ ‬الخسارة‭ ‬فتمثل‭ ‬توديع‭ ‬المنافسات‭ ‬مبكراً،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تربك‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭.‬