تلبية لدعوة الأمير عبدالعزيز بن تركيعيسى بن علي يشهد حفل الاستقبال للبعثة السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية رئيس بعثة مملكة البحرين بآسياد هانجتشو 2022 بتلبية دعوة حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضة رئيس اللجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية على شرف أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء بعثات الدول الآسيوية في جمهورية الصين.
حضر حفل العشاء الرسمي الأمين العام للجنة الأولمبية السيد فارس مصطفى الكوهجي والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وعدد من أعضاء الوفد الإداري.
وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة عن بالغ سعادته بتلبية الدعوة والالتقاء بالوفود من رؤساء بعثات الدول الشقيقة والصديقة المتواجدة في هانجتشو، مؤكدا سموه أهمية تلك اللقاءات في تعزيز اللحمة وأواصر المحبة بين أبناء الخليج والوطن العربي والقارة الآسيوية.
وأشاد سموه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وأواصر المحبة والعلاقات الأخوية التاريخية التي يتميز بها البلدان الشقيقان، متمنيا للمملكة العربية دوام التوفيق والنجاح.
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