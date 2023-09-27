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تلبية لدعوة الأمير عبدالعزيز بن تركيعيسى بن علي يشهد حفل الاستقبال للبعثة السعودية

9/27/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬هانجتشو‭ ‬2022‭ ‬بتلبية‭ ‬دعوة‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬رؤساء‭ ‬بعثات‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬العشاء‭ ‬الرسمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬والشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بتلبية‭ ‬الدعوة‭ ‬والالتقاء‭ ‬بالوفود‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬بعثات‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬هانجتشو،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬تلك‭ ‬اللقاءات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬اللحمة‭ ‬وأواصر‭ ‬المحبة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬والقارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وأواصر‭ ‬المحبة‭ ‬والعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقان،‭ ‬متمنيا‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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