تلبية لدعوة الأمير عبدالعزيز بن تركيعيسى بن علي يشهد حفل الاستقبال للبعثة السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حضر‭ ‬حفل‭ ‬العشاء‭ ‬الرسمي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬والشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بتلبية‭ ‬الدعوة‭ ‬والالتقاء‭ ‬بالوفود‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬بعثات‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬هانجتشو،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬تلك‭ ‬اللقاءات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬اللحمة‭ ‬وأواصر‭ ‬المحبة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬والقارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وأواصر‭ ‬المحبة‭ ‬والعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقان،‭ ‬متمنيا‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬