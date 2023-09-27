بحثا عن النقطة السادسةالمنامة والحالة ينشدان الفوز في مواجهة كبيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان
تتواصل اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين في نفس الوقت عند الساعة السابعة مساء، حيث يلتقي المنامة (3 نقاط) مع الحالة (3 نقاط) على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق، وفي الوقت ذاته يواجه النجمة (نقطة واحدة) نظيره الشباب (دون نقاط) وذلك على ملعب النادي الأهلي بالماحوز.
بلوغ النقطة السادسة
سيكون أمام فريقي المنامة والحالة تحدّ كبير من أجل بلوغ الغاية المنشودة والصدارة على رأس سلم الترتيب العام لأندية المسابقة، والمهمة تتمثل في البحث عن النقطة السادسة لكليهما، بعد الجولة الأولى التي أسفرت عن فوز المنامة بهدفين نظيفين على حساب الشباب، وكذلك الحالة الذي فاز على حساب البسيتين بهدف دون مقابل.
المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق ولا سيما أن رغبة الفريقين كبيرة في البدء بطريقة مثالية هذا الموسم، والملاحظ أنهما تمكنا من الحفاظ على شباكهما نظيفة دون أن يستقبلا أي أهداف، وهذا أيضا تحد جديد للخطوط الدفاعية، وللأفكار الفنية للمدربين علي عاشور في المنامة، وياسر رضوان في الحالة.
المواجهة بشكل عام ينتظر منها الكثير، وأن تكون الرغبة الهجومية واضحة للطرفين، وأعتقد شخصيا أن مدرب المنامة علي عاشور سيبادر بالهجوم والضغط بأسلوبه المعتاد على المرمى الحالاوي، مع إعطاء التعليمات للاعبيه في حالة فقد الكرة بالرجوع إلى المناطق الدفاعية وتأمين مرمى الحارس العماني فايز الرشيدي.
ومن الواضح أيضا أن الحالة يمتلك حضورا دفاعيا متميزا، وقد شاهدنا في لقاء الافتتاح كيف استطاع الفريق أن يبطل مفعول هجمات البسيتين، ولذلك فإن المهمة اليوم ستصبح مختلفة ولا سيما أن المنافس هو المنامة الذي يضم العديد من الأسماء القوية والمؤثرة في صفوفه أمثال البرازيلي ويلسون ومهدي عبداللطيف وعبدالوهاب علي وأحمد موسى، ومن خلفهم مدرب خبير يعرف جيدا قراءة المباريات والمنافسين.
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