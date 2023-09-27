بحثا عن النقطة السادسةالمنامة والحالة ينشدان الفوز في مواجهة كبيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬المنامة‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬الحالة‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يواجه‭ ‬النجمة‭ (‬نقطة‭ ‬واحدة‭) ‬نظيره‭ ‬الشباب‭ (‬دون‭ ‬نقاط‭) ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭.‬





بلوغ‭ ‬النقطة‭ ‬السادسة

سيكون‭ ‬أمام‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والحالة‭ ‬تحدّ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬الغاية‭ ‬المنشودة‭ ‬والصدارة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لأندية‭ ‬المسابقة،‭ ‬والمهمة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬النقطة‭ ‬السادسة‭ ‬لكليهما،‭ ‬بعد‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬المنامة‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشباب،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

المهمة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬رغبة‭ ‬الفريقين‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والملاحظ‭ ‬أنهما‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شباكهما‭ ‬نظيفة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يستقبلا‭ ‬أي‭ ‬أهداف،‭ ‬وهذا‭ ‬أيضا‭ ‬تحد‭ ‬جديد‭ ‬للخطوط‭ ‬الدفاعية،‭ ‬وللأفكار‭ ‬الفنية‭ ‬للمدربين‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬وياسر‭ ‬رضوان‭ ‬في‭ ‬الحالة‭.‬

المواجهة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ينتظر‭ ‬منها‭ ‬الكثير،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الرغبة‭ ‬الهجومية‭ ‬واضحة‭ ‬للطرفين،‭ ‬وأعتقد‭ ‬شخصيا‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬المنامة‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬سيبادر‭ ‬بالهجوم‭ ‬والضغط‭ ‬بأسلوبه‭ ‬المعتاد‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬الحالاوي،‭ ‬مع‭ ‬إعطاء‭ ‬التعليمات‭ ‬للاعبيه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فقد‭ ‬الكرة‭ ‬بالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الدفاعية‭ ‬وتأمين‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬العماني‭ ‬فايز‭ ‬الرشيدي‭.‬

ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬يمتلك‭ ‬حضورا‭ ‬دفاعيا‭ ‬متميزا،‭ ‬وقد‭ ‬شاهدنا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الافتتاح‭ ‬كيف‭ ‬استطاع‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬يبطل‭ ‬مفعول‭ ‬هجمات‭ ‬البسيتين،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬المهمة‭ ‬اليوم‭ ‬ستصبح‭ ‬مختلفة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬هو‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬القوية‭ ‬والمؤثرة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬أمثال‭ ‬البرازيلي‭ ‬ويلسون‭ ‬ومهدي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وعبدالوهاب‭ ‬علي‭ ‬وأحمد‭ ‬موسى،‭ ‬ومن‭ ‬خلفهم‭ ‬مدرب‭ ‬خبير‭ ‬يعرف‭ ‬جيدا‭ ‬قراءة‭ ‬المباريات‭ ‬والمنافسين‭.‬