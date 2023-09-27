بعد أدائه القوي في الافتتاحالنجمة يتربص بمنافسه الشباب الساعي للتعويض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة على موعد كبير من أجل تحقيق أفضل انطلاقة في بداية الموسم الحالي عندما يواجه الشباب على ملعب النادي الأهلي بالماحوز ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
النجمة ظهر قويا وشرسا أمام الرفاع في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وكان الفريق الذي يقوده المدرب الوطني إسماعيل كرامي منظما للغاية، واستطاع التقدم مرتين على حساب الرفاع المدجج بالنجوم واللاعبين البارزين، ولا ننسى أن النجمة صعد من الموسم الماضي بعد أن حقق سجلا رائعا دون أن يتعرض لأي خسارة طوال مشواره.
في الجانب الآخر فإن الشباب بقيادة مدربه الشاب علي مجيد يرغب في تأكيد حضوره، ونسيان الخسارة التي تعرض لها أمام المنامة في الافتتاح بهدفين نظيفين، وسيكون على أهبة الاستعداد من أجل الدخول بتركيز أكبر، ورغبة جادة في مخالفة كل التوقعات التي قد تصب نسبيا في مصلحة النجمة بعد أدائه الملفت في الجولة الأخيرة.
الشبابيون يدركون أن الخسارة هذه الجولة قد تؤثر على الحالة الذهنية على المجموعة، ولذلك سيعمل الجهاز الفني على التفاصيل الدقيقة، ومحاولة الحذر أمام فريق النجمة الذي يجيد لاعبوه اقتناص الفرص، واستغلال الأخطاء الدفاعية، بوجود عيسى موسى ومحمد الرميحي، ومن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية في الجوانب الدفاعية والهجومية، قد تغير الشيء الكثير في المسابقة هذا الموسم، وتضيف عليها الانطباعات الإيجابية.
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