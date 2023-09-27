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بعد أدائه القوي في الافتتاحالنجمة يتربص بمنافسه الشباب الساعي للتعويض

9/27/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيكون‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬انطلاقة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

النجمة‭ ‬ظهر‭ ‬قويا‭ ‬وشرسا‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثلهما،‭ ‬وكان‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬منظما‭ ‬للغاية،‭ ‬واستطاع‭ ‬التقدم‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرفاع‭ ‬المدجج‭ ‬بالنجوم‭ ‬واللاعبين‭ ‬البارزين،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬النجمة‭ ‬صعد‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬سجلا‭ ‬رائعا‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬لأي‭ ‬خسارة‭ ‬طوال‭ ‬مشواره‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬فإن‭ ‬الشباب‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الشاب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬حضوره،‭ ‬ونسيان‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدخول‭ ‬بتركيز‭ ‬أكبر،‭ ‬ورغبة‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬مخالفة‭ ‬كل‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصب‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬النجمة‭ ‬بعد‭ ‬أدائه‭ ‬الملفت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬

الشبابيون‭ ‬يدركون‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬الذهنية‭ ‬على‭ ‬المجموعة،‭ ‬ولذلك‭ ‬سيعمل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭ ‬الدقيقة،‭ ‬ومحاولة‭ ‬الحذر‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬يجيد‭ ‬لاعبوه‭ ‬اقتناص‭ ‬الفرص،‭ ‬واستغلال‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية،‭ ‬بوجود‭ ‬عيسى‭ ‬موسى‭ ‬ومحمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬نشاهد‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية،‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬الشيء‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وتضيف‭ ‬عليها‭ ‬الانطباعات‭ ‬الإيجابية‭.‬

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