حبس متهمين اعتديا على آخر باستخدام مطرقة بسبب خلافات مالية في دمستان

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬فور‭ ‬إخطارها‭ ‬بالواقعة؛‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬فأقرا‭ ‬بارتكابهما‭ ‬للواقعة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬خلافات‭ ‬مالية‭ ‬بينهما‭ ‬والمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وعليه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبسهما‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات،‭ ‬وعرض‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬وكيفية‭ ‬وتاريخ‭ ‬حدوثها،‭ ‬وجار‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالتهما‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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