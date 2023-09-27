حبس متهمين اعتديا على آخر باستخدام مطرقة بسبب خلافات مالية في دمستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرحت رئيس نيابة الأسرة والطفل أنه وعلى إثر المقطع المرئي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن قيام شخصين بالاعتداء على سلامة جسم آخر ضرباً بالأيدي وباستخدام مطرقة، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً من مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده ضبط المتهمين.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة؛ واستجوبت المتهمين فأقرا بارتكابهما للواقعة، وذلك على إثر خلافات مالية بينهما والمجني عليه، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، وعرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لبيان ما به من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها، وجار استكمال إجراءات التحقيق تمهيداً لإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
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