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حبس متهمين اعتديا على آخر باستخدام مطرقة بسبب خلافات مالية في دمستان

9/27/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬أنه‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬المقطع‭ ‬المرئي‭ ‬المتداول‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمتضمن‭ ‬قيام‭ ‬شخصين‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬آخر‭ ‬ضرباً‭ ‬بالأيدي‭ ‬وباستخدام‭ ‬مطرقة،‭ ‬فقد‭ ‬تلقت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الجنوبي‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬مفاده‭ ‬ضبط‭ ‬المتهمين‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬فور‭ ‬إخطارها‭ ‬بالواقعة؛‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬فأقرا‭ ‬بارتكابهما‭ ‬للواقعة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬خلافات‭ ‬مالية‭ ‬بينهما‭ ‬والمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وعليه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبسهما‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات،‭ ‬وعرض‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬وكيفية‭ ‬وتاريخ‭ ‬حدوثها،‭ ‬وجار‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالتهما‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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