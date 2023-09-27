رغـم الإجازة.. وليـة أمر أوصلت ابنها إلى المدرسة وتركته أمامها وغادرت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وتود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬فوجئت‭ ‬بقيام‭ ‬ولية‭ ‬أمر‭ ‬بتوصيل‭ ‬ابنها‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬حيث‭ ‬تركته‭ ‬أمام‭ ‬المدرسة‭ ‬وغادرت‭ ‬رغم‭ ‬كون‭ ‬أبواب‭ ‬المدرسة‭ ‬مغلقة‭ ‬باعتبار‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية،‭ ‬ونظراً‭ ‬إلى‭ ‬انتباه‭ ‬أخصائي‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬المدرسية‭ ‬لوجود‭ ‬الطفل‭ ‬خارج‭ ‬المدرسة،‭ ‬فقد‭ ‬سارع‭ ‬إلى‭ ‬إعلام‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بدورها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإرشاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بحماية‭ ‬الطفل‭ ‬داخل‭ ‬المدرسة‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬ولية‭ ‬أمر‭ ‬الطفل‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬توصيله‭ ‬وعودته‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬سالماً‭.‬

‭ ‬وتشدد‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الأب‭ ‬والأم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أبنائهم‭ ‬والانتباه‭ ‬إلى‭ ‬مستقبلهم‭ ‬والنأي‭ ‬بالأطفال‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ظروف‭ ‬أسرية‭ ‬أو‭ ‬خلافات‭ ‬داخلية‭ ‬لا‭ ‬ذنب‭ ‬للأطفال‭ ‬فيها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬المدرسية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬إدارات‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬قد‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والطلبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬المشاكل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتفكك‭ ‬الأسري‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وتعليم‭ ‬ومستقبل‭ ‬الأطفال‭.‬