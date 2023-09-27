وصول نحو نصف سكان إقليم ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلنت‭ ‬أرمينيا‭ ‬أمس‭ ‬وصول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬إلى‭ ‬أراضيها،‭ ‬عقب‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬مستودع‭ ‬للوقود‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬النزوح‭ ‬الجماعي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬68‭ ‬شخصًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬290‭ ‬آخرين‭. ‬

وكانت‭ ‬أذربيجان‭ ‬قد‭ ‬فتحت‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬بأرمينيا،‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استسلام‭ ‬الانفصاليين‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وضع‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأرمن،‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬أذربيجان‭. ‬

وتعهّدت‭ ‬أذربيجان‭ ‬السماح‭ ‬للانفصاليين‭ ‬الذين‭ ‬يسلّمون‭ ‬أسلحتهم‭ ‬بالذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا،‭ ‬لكنها‭ ‬أوقفت‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬روبن‭ ‬فاردانيان‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الحكومة‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬أثناء‭ ‬محاولته‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬والمحطة‭ ‬الأولى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمعظم‭ ‬الوافدين‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‭ ‬هي‭ ‬بلدة‭ ‬جوريس‭ ‬الحدودية‭.

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وتضيق‭ ‬شوارعها‭ ‬بمئات‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬فوضى‭ ‬عارمة،‭ ‬بينما‭ ‬يعجز‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬توجيه‭ ‬اللاجئين،‭ ‬رغم‭ ‬إصدارهم‭ ‬أوامر‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭. ‬وتحلق‭ ‬مروحيات‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأمضى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬الجياع‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬سياراتهم،‭ ‬وتبدو‭ ‬آثار‭ ‬الإرهاق‭ ‬على‭ ‬عيونهم‭ ‬الحمراء‭ ‬من‭ ‬التعب‭. ‬وقال‭ ‬معظمهم‭ ‬إنهم‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬مكان‭ ‬ينامون‭ ‬فيه‭ ‬أو‭ ‬يقصدونه‭ ‬في‭ ‬أرمينيا‭.

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وخلفت‭ ‬المعارك‭ ‬الأخيرة‭ ‬213‭ ‬قتيلاً‭ ‬من‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬باكو‭ ‬الأربعاء‭ ‬مقتل‭ ‬192‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬ومدني‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬الخاطف‭ ‬على‭ ‬جيب‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬أعلن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬2‭,‬9‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تستعدّ‭ ‬لاستقبال‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬

لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬الأرمينية‭ ‬تمكنت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬إيواء‭ ‬2850‭ ‬شخصاً‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭.

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وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬بوريس‭ ‬نافاسارديان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أرمينيا‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لإدارة‭ ‬أزمة‭ ‬اللاجئين‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬دون‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬الخارج‮»‬‭.

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ورأى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬سيرتب‭ ‬تداعيات‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬الاستياء‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

وشهدت‭ ‬العاصمة‭ ‬يريفان‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬سلسلة‭ ‬تظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المتهم‭ ‬بعدم‭ ‬التحرّك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أذربيجان‭. ‬

ويتوقع‭ ‬من‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بقاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أرمينيا،‭ ‬وتعتبر‭ ‬أن‭ ‬القوقاز‭ ‬ساحة‭ ‬خلفية‭ ‬لها،‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬نفوذها‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وانتقد‭ ‬باشينيان‭ ‬موسكو‭ ‬لرفضها‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بموافقة‭ ‬الانفصاليين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬أرمينيا‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬سلاحهم‭.

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وتعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أنّ‭ ‬حقوق‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬مضمونة‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬ذو‭ ‬الغالبية‭ ‬الأرمينية‭ ‬الذي‭ ‬ألحقته‭ ‬السلطات‭ ‬السوفياتية‭ ‬بأذربيجان‭ ‬عام‭ ‬1921،‭ ‬استقلاله‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬أرمينيا‭. ‬والأربعاء،‭ ‬دعت‭ ‬برلين‭ ‬باكو‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬لمراقبين‭ ‬دوليين‭ ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬