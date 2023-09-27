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إغلاق الحكومة الأمريكية يقترب مع تضارب مساعي النواب والشيوخ لتفاديه

9/27/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬خطا‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬قدمه‭ ‬الحزبان‭ ‬الجمهوري‭ ‬والديمقراطي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬إغلاق‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬متضارب‭ ‬لا‭ ‬يدعمه‭ ‬سوى‭ ‬الجمهوريين‭. ‬

وصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بأغلبية‭ ‬77‭ ‬صوتا‭ ‬مقابل‭ ‬19‭ ‬لصالح‭ ‬بدء‭ ‬مناقشة‭ ‬إجراء‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تمويل‭ ‬الحكومة‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ويتضمن‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬المحلية‭ ‬ومثلها‭ ‬تقريبا‭ ‬لمساعدة‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يعتزم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الجمهوريون‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬نهجه‭ ‬الحزبي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬ذي‭ ‬الأغلبية‭ ‬الديمقراطية‭.‬

أجرى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬تصويتا‭ ‬إجرائيا‭ ‬لمناقشة‭ ‬أربعة‭ ‬مشروعات‭ ‬قوانين‭ ‬للإنفاق‭ ‬تعكس‭ ‬أولويات‭ ‬المحافظين‭ ‬وليس‭ ‬أمامها‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬لتصبح‭ ‬قانونا‭. ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬قانون،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬لا‭ ‬تمول‭ ‬سوى‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬ولن‭ ‬تمنع‭ ‬الإغلاق‭.‬

يشير‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬المجلسين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬للغاية‭ ‬إغلاق‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لرابع‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

ويسعى‭ ‬زعيم‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬تشاك‭ ‬شومر،‭ ‬وهو‭ ‬ديمقراطي،‭ ‬وزعيم‭ ‬الجمهوريين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬ميتش‭ ‬ماكونيل‭ ‬لنيل‭ ‬موافقة‭ ‬الحزبين‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬قصير‭ ‬الأجل‭ ‬للتمويل‭ ‬الاتحادي‭ ‬عند‭ ‬المستويات‭ ‬الحالية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬كيفن‭ ‬مكارثي‭ ‬للصحفيين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬سيحاول‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الجمهوريين‭ ‬المنقسمين‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬سيمول‭ ‬الحكومة‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭.‬

لكنه‭ ‬يعتزم‭ ‬إضافة‭ ‬قيود‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬والهجرة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ‭ ‬لتصبح‭ ‬قانونا‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ومكارثي‭ ‬يهدفان‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬الإغلاق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عندما‭ ‬اتفقا‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬على‭ ‬إنفاق‭ ‬تقديري‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬59‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مواجهة‭ ‬بخصوص‭ ‬سقف‭ ‬الدين‭ ‬الاتحادي‭.‬

وحث‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الجمهوريين‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭. ‬لكن‭ ‬غلاة‭ ‬المحافظين‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭ ‬يرفضونه‭ ‬ويطالبون‭ ‬بتخفيضات‭ ‬أخرى‭ ‬قدرها‭ ‬120‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬موديز‭ ‬للتصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬قالت‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬إغلاق‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سيضر‭ ‬بتصنيفها‭ ‬السيادي،‭ ‬في‭ ‬تحذير‭ ‬شديد‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬خفض‭ ‬وكالة‭ ‬فيتش‭ ‬تصنيف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬درجة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أزمة‭ ‬سقف‭ ‬الديون‭.‬

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