Thursday, 28 September 2023 03:29 GMT

السفير الفرنسي لدى النيجر عاد إلى باريس

9/27/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ ‬ الوكالات‭: ‬عاد‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬النيجر‭ ‬سيلفان‭ ‬إيتيه‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬أمس‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬الحاكمين‭ ‬امتثلت‭ ‬إليه‭ ‬باريس‭ ‬أخيرا‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬استمرت‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭. ‬

وأكدت‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا،‭ ‬‮«‬استقبلته‭ ‬في‭ ‬الكي‭ ‬دورسيه‭ ‬لتشكره‭ ‬على‭ ‬جهوده،‭ ‬وجهود‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بلدنا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بانقلاب‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬يوليو،‭ ‬استدعت‭ ‬باريس‭ ‬أخيراً‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬نيامي‭ ‬مع‭ ‬ستّة‭ ‬من‭ ‬معاونيه‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

ومساء‭ ‬الأحد،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬عودة‭ ‬إيتيه‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬في‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬إعلان‭ ‬ماكرون‭ ‬بعد‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬النيجر‭ ‬المنتخب‭ ‬ديموقراطياً‭ ‬محمد‭ ‬بازوم،‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬محتجزاً‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الجنود‭ ‬الانقلابيين‭ ‬الذين‭ ‬أطاحوا‭ ‬به‭.

ومنذ‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬يطالب‭ ‬العسكريون‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بمغادرة‭ ‬إيتيه‭ ‬وقد‭ ‬جردوه‭ ‬من‭ ‬حصانته‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وتأشيرته،‭ ‬لكن‭ ‬باريس‭ ‬كانت‭ ‬ترفض‭ ‬سحبه‭. ‬

وتؤكد‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬حدوث‭ ‬الانقلاب،‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بالسلطات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬نيامي‭ ‬وأن‭ ‬محاورها‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭. ‬

وأفاد‭ ‬الإليزيه‭ ‬بأنّ‭ ‬ماكرون‭ ‬أكد‭ ‬مجددًا‭ ‬‮«‬دعمه‮»‬‭ ‬للرئيس‭ ‬بازوم‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬حسومي‭ ‬مسعودو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬أطاح‭ ‬بها‭ ‬الانقلابيون‭.

وشدّد‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬‮«‬تصميم‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وشركائها‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والدوليين‭ ‬لعودة‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬النيجر‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭. ‬

وتسلم‭ ‬سيلفان‭ ‬إيتيه،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬باماكو‭ ‬عام‭ ‬1959،‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬تقريبًا‭.

وكان‭ ‬ماكرون‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬ستسحب‭ ‬جنودها‭ ‬من‭ ‬النيجر‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬1500‭ ‬تقريبًا‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬بعدما‭ ‬طالبت‭ ‬السلطات‭ ‬العسكرية‭ ‬بذلك‭ ‬أيضًا‭.

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬إن‭ ‬فرنسا‭ ‬تنهي‭ ‬بذلك‭ ‬‮«‬تعاونها‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬النيجر،‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.

ورحب‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بهذا‭ ‬الإعلان‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬باتجاه‭ ‬السيادة‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬قادة‭ ‬انقلاب‭ ‬النيجر‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬تفاوضي‮»‬‭ ‬لانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬أراضيهم،‭ ‬و«اتفاق‭ ‬مشترك‮»‬‭. ‬

MENAFN27092023000055011008ID1107155845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث