السفير الفرنسي لدى النيجر عاد إلى باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا،‭ ‬‮«‬استقبلته‭ ‬في‭ ‬الكي‭ ‬دورسيه‭ ‬لتشكره‭ ‬على‭ ‬جهوده،‭ ‬وجهود‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بلدنا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬أسابيع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بانقلاب‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬يوليو،‭ ‬استدعت‭ ‬باريس‭ ‬أخيراً‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬نيامي‭ ‬مع‭ ‬ستّة‭ ‬من‭ ‬معاونيه‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

ومساء‭ ‬الأحد،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬عودة‭ ‬إيتيه‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬في‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬إعلان‭ ‬ماكرون‭ ‬بعد‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬النيجر‭ ‬المنتخب‭ ‬ديموقراطياً‭ ‬محمد‭ ‬بازوم،‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬محتجزاً‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الجنود‭ ‬الانقلابيين‭ ‬الذين‭ ‬أطاحوا‭ ‬به‭.

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ومنذ‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬يطالب‭ ‬العسكريون‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بمغادرة‭ ‬إيتيه‭ ‬وقد‭ ‬جردوه‭ ‬من‭ ‬حصانته‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وتأشيرته،‭ ‬لكن‭ ‬باريس‭ ‬كانت‭ ‬ترفض‭ ‬سحبه‭. ‬

وتؤكد‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬حدوث‭ ‬الانقلاب،‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بالسلطات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬نيامي‭ ‬وأن‭ ‬محاورها‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭. ‬

وأفاد‭ ‬الإليزيه‭ ‬بأنّ‭ ‬ماكرون‭ ‬أكد‭ ‬مجددًا‭ ‬‮«‬دعمه‮»‬‭ ‬للرئيس‭ ‬بازوم‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬حسومي‭ ‬مسعودو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬أطاح‭ ‬بها‭ ‬الانقلابيون‭.

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وشدّد‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬‮«‬تصميم‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وشركائها‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والدوليين‭ ‬لعودة‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬النيجر‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭. ‬

وتسلم‭ ‬سيلفان‭ ‬إيتيه،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬باماكو‭ ‬عام‭ ‬1959،‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬تقريبًا‭.

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وكان‭ ‬ماكرون‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬ستسحب‭ ‬جنودها‭ ‬من‭ ‬النيجر‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬1500‭ ‬تقريبًا‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬بعدما‭ ‬طالبت‭ ‬السلطات‭ ‬العسكرية‭ ‬بذلك‭ ‬أيضًا‭.

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وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬إن‭ ‬فرنسا‭ ‬تنهي‭ ‬بذلك‭ ‬‮«‬تعاونها‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬النيجر،‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.

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ورحب‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بهذا‭ ‬الإعلان‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬باتجاه‭ ‬السيادة‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬قادة‭ ‬انقلاب‭ ‬النيجر‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬تفاوضي‮»‬‭ ‬لانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬أراضيهم،‭ ‬و«اتفاق‭ ‬مشترك‮»‬‭. ‬