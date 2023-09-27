القائد العام يتلقى التعازي في شهداء قوة دفاع البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬التعازي‭ ‬وخالص‭ ‬المواساة‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬عـدد‭ ‬مـن‭ ‬رجـال‭ ‬قـوة‭ ‬دفـاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬إجرامي‭ ‬غادر،‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحـدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكـة‭ ‬العربيـة‭ ‬السـعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضـمـن‭ ‬قـوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليـات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحـزم‭ ‬وإعـادة‭ ‬الأمـل،‭ ‬حيث‭ ‬سطروا‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬الفداء‭ ‬والتضحية‭ ‬التي‭ ‬ستظل‭ ‬ماثلة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الوطنية‭.‬

داعيًا‭ ‬سموه‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمـدهم‭ ‬بواسـع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناتـه‭ ‬مـع‭ ‬الشـهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبـرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهـم‭ ‬الصـبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمـن‭ ‬الله‭ ‬عـز‭ ‬وجـل‭ ‬بالشـفاء‭ ‬العاجل‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬

وتلقى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬مبارك‭ ‬‏هاشل‭ ‬زايد‭ ‬الكبيسي‭ ‬والجندي‭ ‬أول‭ ‬يعقوب‭ ‬رحمت‭ ‬مولاي‭ ‬داد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬إثر‭ ‬عمل‭ ‬عدائي‭ ‬غادر‭.‬

وأكد‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الأبرار‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬جليلة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬كرامة‭ ‬الأمة‭ ‬ونصرة‭ ‬الحق‭ ‬لهو‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬سيظل‭ ‬راسخاً‭ ‬وخالداً‭ ‬في‭ ‬الضمائر‭ ‬والوجدان،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته،‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يمنّ‭ ‬على‭ ‬إخوانهم‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬القريب‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬الذين‭ ‬سطروا‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬التضحية‭ ‬والفداء‭ ‬والولاء‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الشرف‭ ‬وميدان‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة،‭ ‬وسيظلون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ووجدان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ودعا‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬متمنياً‭ ‬سرعة‭ ‬الشفاء‭ ‬لرجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لإصابات‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الغادر‭.‬

وتلقى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬الأوفياء‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬المرابطين‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل،‭ ‬الذين‭ ‬سطروا‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬البطولة‭ ‬والعطاء‭ ‬والتضحية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حياض‭ ‬الوطن‭ ‬وعن‭ ‬حدود‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وحماية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬الشرف‭ ‬والإباء‭.‬

ودعا‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحتسبهم‭ ‬شهداء‭ ‬عنده‭ ‬مع‭ ‬الصديقين‭ ‬والأبرار‭ ‬من‭ ‬عباده،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬جنان‭ ‬الخلد،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬وعموم‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمنّ‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬والجرحى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬ضابط‭ ‬وفرد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬المخلصين‭ ‬ممن‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬شرف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليتي‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬لليمن‭ ‬الشقيق‭.‬

ودعا‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬أرواح‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وعظيم‭ ‬مغفرته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الأنبياء‭ ‬والشهداء‭ ‬والصالحين‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البواسل‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أرواحهم‭ ‬فداء‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭. ‬

ودعت‭ ‬في‭ ‬برقيتها‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يرحم‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬ويتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأخيار،‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬ومحبيهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمنّ‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬والجرحى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬