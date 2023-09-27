القائد العام يتلقى التعازي في شهداء قوة دفاع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في استشهاد وإصابة عددٍ من رجال قوة دفاع البحرين البواسل في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وأعرب سموه في البرقية عن صادق التعازي وخالص المواساة في استشهاد عـدد مـن رجـال قـوة دفـاع البحرين البواسل إثر حادث إجرامي غادر، خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحـدود الجنوبية للمملكـة العربيـة السـعودية الشقيقة ضـمـن قـوات التحالف العربي المشاركة في عمليـات عاصفة الحـزم وإعـادة الأمـل، حيث سطروا أسمى معاني الفداء والتضحية التي ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية.
داعيًا سموه الله العلي القدير أن يتغمـدهم بواسـع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناتـه مـع الشـهداء والصديقين والأبـرار، وأن يلهم ذويهـم الصـبر والسلوان، وأن يمـن الله عـز وجـل بالشـفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
وتلقى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين برقية تعزية ومواساة من الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في استشهاد الملازم أول مبارك هاشل زايد الكبيسي والجندي أول يعقوب رحمت مولاي داد من منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل المشاركين في الواجب الوطني ضمن صفوف التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إثر عمل عدائي غادر.
وأكد في برقيته أن ما قدمه شهداء الواجب الأبرار من تضحيات جليلة في الدفاع عن كرامة الأمة ونصرة الحق لهو وسام فخر سيظل راسخاً وخالداً في الضمائر والوجدان، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يمنّ على إخوانهم المصابين بالشفاء العاجل القريب.
كما تلقى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين برقية تعزية ومواساة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في استشهاد وإصابة عدد من رجال قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الذين سطروا أسمى صور التضحية والفداء والولاء في ساحة الشرف وميدان العزة والكرامة، وسيظلون على الدوام محل فخر واعتزاز في تاريخ ووجدان مملكة البحرين.
ودعا في البرقية الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً سرعة الشفاء لرجال قوة دفاع البحرين البواسل الذين تعرضوا لإصابات جراء هذا الاعتداء الغادر.
وتلقى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين برقية تعزية ومواساة من الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في استشهاد عدد من أبناء الوطن الأوفياء من رجال قوة دفاع البحرين البواسل المرابطين في الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الذين سطروا أسمى صور البطولة والعطاء والتضحية للدفاع عن حياض الوطن وعن حدود الدول الشقيقة من الأمتين العربية والإسلامية وحماية الحق في ميادين الشرف والإباء.
ودعا في برقيته المولى العلي القدير أن يحتسبهم شهداء عنده مع الصديقين والأبرار من عباده، وأن يسكنهم جنان الخلد، وأن يلهم ذوي الشهداء وعموم شعب البحرين الصبر والسلوان، وأن يمنّ الله تعالى على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.
كما تلقى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين برقية تعزية ومواساة من الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق وأعضاء مجلس الإدارة وكافة منتسبي نادي المحرق في استشهاد ضابط وفرد من أبناء البحرين المخلصين ممن كان لهم شرف المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من أجل إعادة الاستقرار لليمن الشقيق.
ودعا في برقيته المولى عز وجل أن يتغمد أرواح الشهداء الأبرار بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والشهداء والصالحين وأن يلهم ذوي الشهداء وشعب البحرين الوفي الصبر والسلوان.
كما تلقى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين من روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، برقية تعزية ومواساة في استشهاد وإصابة عدد من رجال قوة الواجب البواسل التابعة لقوة دفاع البحرين، الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، والدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
ودعت في برقيتها المولى عز وجل أن يرحم الشهداء الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأخيار، ويلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.
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