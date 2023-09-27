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إدارة الأزمات والكوارث تعقد اجتماعا مع هيئة الكهرباء والماء لبحث آليات الاستجابة لحالات الطوارئ

9/27/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬آلية‭ ‬للتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬للاستجابة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تنسيق‭ ‬وتعزيز‭ ‬نقاط‭ ‬الاتصال‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الاستجابة‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الطوارئ‭ ‬المختلفة‭ ‬والتصدي‭ ‬لها‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ربط‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬آليات‭ ‬تواصل‭ ‬محدثة،‭ ‬وبناء‭ ‬آلية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات،‭ ‬والتنويه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطوارئ،‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بشتى‭ ‬أنواعها‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬للتحديث‭ ‬الدوري‭ ‬لسجل‭ ‬المخاطر‭ ‬الوطني‭ ‬وتصنيف‭ ‬المخاطر‭ ‬حسب‭ ‬الأولوية‭ ‬لكل‭ ‬خطر‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المؤسسي‭ ‬أو‭ ‬الوطني‭ ‬وبلورة‭ ‬خطط‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستدامة‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭. ‬

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