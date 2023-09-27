إدارة الأزمات والكوارث تعقد اجتماعا مع هيئة الكهرباء والماء لبحث آليات الاستجابة لحالات الطوارئ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني اجتماعا مع هيئة الكهرباء والماء، وذلك لبحث آلية للتواصل المباشر بين الجهتين للاستجابة لحالات الطوارئ.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تنسيق وتعزيز نقاط الاتصال بما يسهم في رفع مستوى الاستجابة والتعامل مع الطوارئ المختلفة والتصدي لها والوقاية منها، وذلك عن طريق ربط كافة الجهات من خلال آليات تواصل محدثة، وبناء آلية لتبادل المعلومات، والتنويه إلى أهمية العمل على استمرارية الخدمات والمرونة في التعامل مع الطوارئ، ورفع الكفاءة والقدرة على التعامل معها بشتى أنواعها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات مجلس الدفاع المدني للتحديث الدوري لسجل المخاطر الوطني وتصنيف المخاطر حسب الأولوية لكل خطر سواء على المستوى المؤسسي أو الوطني وبلورة خطط استمرارية الأعمال والاستدامة وفق منظومة الحماية المدنية.
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