إدارة الأزمات والكوارث تعقد اجتماعا مع هيئة الكهرباء والماء لبحث آليات الاستجابة لحالات الطوارئ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تنسيق‭ ‬وتعزيز‭ ‬نقاط‭ ‬الاتصال‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الاستجابة‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الطوارئ‭ ‬المختلفة‭ ‬والتصدي‭ ‬لها‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ربط‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬آليات‭ ‬تواصل‭ ‬محدثة،‭ ‬وبناء‭ ‬آلية‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات،‭ ‬والتنويه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطوارئ،‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بشتى‭ ‬أنواعها‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬للتحديث‭ ‬الدوري‭ ‬لسجل‭ ‬المخاطر‭ ‬الوطني‭ ‬وتصنيف‭ ‬المخاطر‭ ‬حسب‭ ‬الأولوية‭ ‬لكل‭ ‬خطر‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المؤسسي‭ ‬أو‭ ‬الوطني‭ ‬وبلورة‭ ‬خطط‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستدامة‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭. ‬