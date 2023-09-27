محافظ المحرق يطلع على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق، خالص الشكر والامتنان إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، على توجيهاته لتلبية كل احتياجات الأهالي والمقيمين لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، مثنياً على الجهود البارزة التي تقوم بها مديرية شرطة محافظة المحرق، مشيداً بالتعاون البناء مع الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور العميد عبد الله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، والعميد سلطان أحمد الكعبي مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، وعدد من ممثلي الإدارات والأقسام بوزارة الداخلية.
واطلع المحافظ على الجهود المبذولة في كل المجالات ومنها الازدحامات المرورية وعودة الطلبة إلى المدارس، مشدداً على أهمية تكثيف الحملات المرورية للحد من هذه الازدحامات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، مشيداً بدور مديرية شرطة محافظة المحرق والإدارة العامة للمرور.
من جانبه، استعرض العميد سلطان أحمد الكعبي، مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، الخطط الأمنية والجهود التوعوية المبذولة، مشيداً بالتعاون الدائم مع محافظة المحرق والجهات ذات العلاقة لخدمة المواطنين والمقيمين.
كما أكد الرائد فيصل الشيخ رئيس شعبة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور استمرار تسيير الدوريات المرورية خاصة في الشوارع المزدحمة لرصد كل المخالفات التي تعرقل سير الحركة المرورية.
واستعرض ممثل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الإحصائيات المتعلقة بجهود مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى حملات التوعية لكل الفئات السنية.
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