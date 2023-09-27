محافظ المحرق يطلع على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬المحافظ‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والعميد‭ ‬سلطان‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬والأقسام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬

واطلع‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬ومنها‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬وعودة‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬المرورية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الازدحامات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬تجاه‭ ‬المخالفين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭.

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬العميد‭ ‬سلطان‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬الخطط‭ ‬الأمنية‭ ‬والجهود‭ ‬التوعوية‭ ‬المبذولة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتعاون‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الرائد‭ ‬فيصل‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬استمرار‭ ‬تسيير‭ ‬الدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬المزدحمة‭ ‬لرصد‭ ‬كل‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تعرقل‭ ‬سير‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭. ‬

واستعرض‭ ‬ممثل‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬الإحصائيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بجهود‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬لكل‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭.‬