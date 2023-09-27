الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان الرئيـس العراقـي في ضحايا حريـق ((نينوى))

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- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، في ضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.
وأعرب جلالة الملك المعظم عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته ولأسر الضحايا وشعب العراق الشقيق، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء والعافية، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل سوء ومكروه.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، في ضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.
وأعرب سموه في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته ولأسر الضحايا وشعب العراق الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل سوء ومكروه.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة.
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