الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان الرئيـس العراقـي في ضحايا حريـق ((نينوى))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لفخامته‭ ‬ولأسر‭ ‬الضحايا‭ ‬وشعب‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬والعافية،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬العراق‭ ‬وشعبه‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ومكروه‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رشيد‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬نشب‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬للمناسبات‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬نينوى‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لفخامته‭ ‬ولأسر‭ ‬الضحايا‭ ‬وشعب‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته،‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬العراق‭ ‬وشعبه‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سوء‭ ‬ومكروه‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الشقيقة‭. ‬