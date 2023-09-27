البحريـن تتعـاطف مـع العراق
التاريخ
9/27/2023 7:13:03 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في ضحايا حادث حريق في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى، ما تسبب في وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث المؤسف.
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