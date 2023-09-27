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البحريـن تتعـاطف مـع العراق

9/27/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬حادث‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬قاعات‭ ‬الأفراح‭ ‬بمحافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬لأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬ولحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬المؤسف‭. ‬

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