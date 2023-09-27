قوة الدفاع تنعى الشهيد الثالث جراء الهجوم الحوثي الغادر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬‏النعيمي‭ ‬‏‏رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬جثمان‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬بقاعدة‭ ‬عيسى‭ ‬الجوية‭.‬‏

وقد‭ ‬وصل‭ ‬جثمان‭ ‬الشهيد‭ ‬‏على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬وجرت‭ ‬المراسم‭ ‬‏العسكرية‭ ‬الخاصة‭ ‬لاستقباله‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المستقبلين‭ ‬‏عدد‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬وأهالي‭ ‬الشهيد‭.‬‏

ونقل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬‏النعيمي‭ ‬‏رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬عزاء‭ ‬ومواساة‭ ‬‏حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬‏القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬‏المسلحة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‏ولي‭ ‬العهد‭ ‬‏نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬و‏‏المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬وأهالي‭ ‬شهيد‭ ‬‏الواجب‭ ‬الوطني،‭ ‬ودعواتهم‭ ‬وأمنياتهم‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬‏للجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬‏









استشهاد جندي من قوة الدفاع متأثرا بجروحه الخطرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر







أصدرت‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البيان‭ ‬الآتي‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

‮«‬وَلَا‭ ‬تَحْسَبَنَّ‭ ‬الَّذِينَ‭ ‬قُتِلُوا‭ ‬فِي‭ ‬سَبِيلِ‭ ‬اللهِ‭ ‬أَمْوَاتًا‭ ‬بَلْ‭ ‬أَحْيَاء‭ ‬عِندَ‭ ‬رَبِّهِمْ‭ ‬يُرْزَقُونَ‮»‬

‭ ‬تنعى‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الوكيل‭ ‬أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب‭ ‬من‭ ‬رجالها‭ ‬البواسل‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أرواحهم‭ ‬فداءً‭ ‬للواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس،‭ ‬إذ‭ ‬استشهد‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬متأثراً‭ ‬بجروحه‭ ‬الخطرة‭ ‬نتيجة‭ ‬الهجوم‭ ‬العدائي‭ ‬الحوثي‭ ‬الغادر،‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تأدية‭ ‬الشهيد‭ ‬واجبه‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬والمرابطة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭.‬

وتتقدم‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بخالص‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬الشهيد‭ ‬البطل،‭ ‬سائلة‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وإنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون،‭ ‬وأن‭ ‬يمنّ‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬















رئيس هيئة الأركان في مقدمة مستقبلي جثمان شهيد الواجب

وصل‭ ‬جثمان‭ ‬شهيد‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬الوكيل‭ ‬ ‏ أول‭ ‬آدم‭ ‬سالم‭ ‬نصيب،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬ ‏ النعيمي‭ ‬ ‏‏ رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬ ‏ الأربعاء‭ ‬27‭ ‬سبتمبر2023م،‭ ‬بقاعدة‭ ‬عيسى‭ ‬الجوية‭.‬ ‏

وقد‭ ‬وصل‭ ‬جثمان‭ ‬الشهيد‭ ‬ ‏ على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬وجرت‭ ‬المراسم‭ ‬ ‏ العسكرية‭ ‬الخاصة‭ ‬لاستقباله‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المستقبلين‭ ‬ ‏ عدد‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬وأهالي‭ ‬الشهيد‭.‬ ‏

ونقل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬ ‏ النعيمي‭ ‬ ‏ رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬عزاء‭ ‬ومواساة‭ ‬ ‏ حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ ‏ القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬ ‏ المسلحة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ ‏ ولي‭ ‬العهد‭ ‬ ‏ نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬و ‏‏ المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬وأهالي‭ ‬شهيد‭ ‬ ‏ الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬ودعواتهم‭ ‬وأمنياتهم‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬ ‏ للجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬ ‏

كما‭ ‬وجه‭ ‬ ‏ رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬خالص‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬أسر‭ ‬وأهالي‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬ودعواته‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬ ‏ للجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬ ‏