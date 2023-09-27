قوة الدفاع تنعى الشهيد الثالث جراء الهجوم الحوثي الغادر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الوكيل أول آدم سالم نصيب من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني المقدس، إذ استشهد أمس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023م، متأثرا بجروحه الخطرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر، الذي جرى يوم الإثنين الماضي، وذلك خلال تأدية الشهيد واجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» المشاركة في عمليات «إعادة الأمل» والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها.
وكان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في مقدمة مستقبلي جثمان شهيد الواجب الوطني المقدس بقاعدة عيسى الجوية.
وقد وصل جثمان الشهيد على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقباله بحضور عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما كان من ضمن المستقبلين عدد من أسرة وأهالي الشهيد.
ونقل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، إلى أسرة وأهالي شهيد الواجب الوطني، ودعواتهم وأمنياتهم الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
استشهاد جندي من قوة الدفاع متأثرا بجروحه الخطرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر
أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين البيان الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»
تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الوكيل أول آدم سالم نصيب من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني المقدس، إذ استشهد أمس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023م، متأثراً بجروحه الخطرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر، الذي جرى يوم الإثنين الماضي، وذلك خلال تأدية الشهيد واجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» المشاركة في عمليات «إعادة الأمل» والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها.
وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد البطل، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمنّ الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
رئيس هيئة الأركان في مقدمة مستقبلي جثمان شهيد الواجب
وصل جثمان شهيد الواجب الوطني المقدس الوكيل أول آدم سالم نصيب، وكان في مقدمة مستقبليه الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك مساء أمس الأربعاء 27 سبتمبر2023م، بقاعدة عيسى الجوية.
وقد وصل جثمان الشهيد على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقباله بحضور عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما كان من ضمن المستقبلين عدد من أسرة وأهالي الشهيد.
ونقل الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، و المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى أسرة وأهالي شهيد الواجب الوطني ودعواتهم وأمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما وجه رئيس هيئة الأركان خالص العزاء والمواساة إلى أسر وأهالي شهداء الواجب الوطني ودعواته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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