((السياحة والمعارض)) تنظم أنشطة بحرية مجانية في ((بيتش كلجر)) احتفاءً بيوم السياحة العالمي

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- Akhbar Al Khaleej) أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حزمة من الأنشطة البحرية المجانية للمواطنين والمقيمين والسياح وزوار المملكة، وذلك في إطار حرص الهيئة على استثمار مختلف المناسبات من أجل إثراء القطاع السياحي في البحرين وتقديم برامج سياحية وترفيهية متنوعة تحقق تطلعات السياح والزوار والمواطنين والمقيمين، ومواصلة جهود تنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الهيئة أنه من المقرر أن تقام تلك الفعاليات في «بيتش كلجر» في بحرين بي وبلاج الجزائر، حيث انطلقت هذه الرحلات بدءاً من أمس الأربعاء 27 سبتمبر، تزامناً مع الاحتفاء بيوم السياحة العالمي.
وتشمل هذه الأنشطة مجموعة متنوعة من الرياضات المائية المثيرة مثل الكاياك، والكاياك لشخصين، بالإضافة إلى لوح التجديف ولوح التجديف الكبير، ما يوفر فرصة للزوار للاستمتاع بتجربة فريدة على الشواطئ، واستكشاف المسطحات المائية في المملكة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق برنامج متكامل من الفعاليات السياحية التي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض مؤخراً بالتزامن مع يوم السياحة العالمي والتي من شأنها تعزيز تجربة السياحة على أرض المملكة لمختلف سواح المملكة من أبنائها والزوار، وفي إطار حرص الهيئة على توفير حزمة متنوعة ومتكاملة من خيارات الترفيه أمام السائح والزائر، وتوظيف مختلف الإمكانيات من أجل تنشيط القطاع السياحي، ومنح الناس من داخل وخارج البحرين فرصة لتجربة فعاليات جديدة منوعة.
وأكد الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن هذه المبادرة تأتي تحفيزاً للنمو المستدام لقطاع الترفيه في مملكة البحرين، وترسيخاً لمكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية مفضلة، والارتقاء بمقومات سياحة الترفيه والمغامرات والأنشطة المائية، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة.
وأوضح الدكتور قائدي أن توفير الفرص للجمهور للمشاركة في أنشطة سياحية مجانية يسهم في تنويع العروض السياحية في المملكة ورفع نسبة الإقبال على الوجهات البحرية التي تزخر بها شواطئ المملكة، وإبقاء البحرين في طليعة الوجهات السياحية البحرية الدولية، وتسليط الضوء على ما تمتلكه من مرافق حديثة وبنية تحتية متطورة وبيئة طبيعية خلابة وتجارب سياحية وترفيهية استثنائية.
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