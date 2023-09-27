((السياحة والمعارض)) تنظم أنشطة بحرية مجانية في ((بيتش كلجر)) احتفاءً بيوم السياحة العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬تلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬‮«‬بيتش‭ ‬كلجر‮»‬‭ ‬في‭ ‬بحرين‭ ‬بي‭ ‬وبلاج‭ ‬الجزائر،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬هذه‭ ‬الرحلات‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬27‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي‭.‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬المثيرة‭ ‬مثل‭ ‬الكاياك،‭ ‬والكاياك‭ ‬لشخصين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لوح‭ ‬التجديف‭ ‬ولوح‭ ‬التجديف‭ ‬الكبير،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬للزوار‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬فريدة‭ ‬على‭ ‬الشواطئ،‭ ‬واستكشاف‭ ‬المسطحات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالمناظر‭ ‬الطبيعية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬برنامج‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬مؤخراً‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬السياحة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬لمختلف‭ ‬سواح‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أبنائها‭ ‬والزوار،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬حزمة‭ ‬متنوعة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬الترفيه‭ ‬أمام‭ ‬السائح‭ ‬والزائر،‭ ‬وتوظيف‭ ‬مختلف‭ ‬الإمكانيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬ومنح‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭ ‬فرصة‭ ‬لتجربة‭ ‬فعاليات‭ ‬جديدة‭ ‬منوعة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬تحفيزاً‭ ‬للنمو‭ ‬المستدام‭ ‬لقطاع‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وترسيخاً‭ ‬لمكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬عالمية‭ ‬مفضلة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمقومات‭ ‬سياحة‭ ‬الترفيه‭ ‬والمغامرات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المائية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬عوائد‭ ‬اقتصادية‭ ‬ملموسة‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬قائدي‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬للجمهور‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬سياحية‭ ‬مجانية‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬العروض‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الوجهات‭ ‬البحرية‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬شواطئ‭ ‬المملكة،‭ ‬وإبقاء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬حديثة‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة‭ ‬وبيئة‭ ‬طبيعية‭ ‬خلابة‭ ‬وتجارب‭ ‬سياحية‭ ‬وترفيهية‭ ‬استثنائية‭. ‬