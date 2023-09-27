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عواصف تضرب جزيرة يونانية والحكومة تعطي الأولوية للتكيف مع آثار تغير المناخ

9/27/2023 3:20:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بوسط اليونان، اليوم الأربعاء، بأضرار بالطرقات والمنازل وانقطاع الكهرباء بجزيرة إيفيا، فيما أعلنت الحكومة أن التكيف مع تغير المناخ أصبح أولوية.
وقامت أطقم الجيش والبلدية بإزالة الأنقاض من الطرق القريبة من مدينتي ليمني ومانتودي اللتين ضربتهما الفيضانات في شمال الجزيرة.
وأفادت خدمة الإطفاء أنها تلقت عشرات المكالمات من الأسر التي غمرتها الفيضانات لطلب للمساعدة.
ولا تزال السلطات في حالة تأهب في وسط اليونان والجزر المجاورة، حيث تسببت عاصفة ضخمة في أضرار جسيمة في وقت سابق، من هذا الشهر وخلفت 16 قتيلا.
وأوضحت الحكومة أن التقدير الأولي للأضرار تجاوز ملياري يورو (2.1 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إصلاح البنية التحتية وحدها حوالي 700 مليون يورو (735 مليون دولار).

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