الملك يعزي ال بدير وال ميقاتي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاربعاء الموافق 27-9-2023 بالمرحومة الحاجة نجلاء عزمي ميقاتي (ام علي) زوجة عصام محمد علي بدير وشقيقة نجيب ميقاتي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفية تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته.
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