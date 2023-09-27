مصر.. بيان هام لحملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فريد زهران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-أصدرت حملة فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر بيانا أعربت من خلاله عن قلقها البالغ من عدة شواهد تتعارض مع ما يرجونه من انتخابات 2024 كخطوة لبناء مسار ديمقراطي



وقالت حملة فريد زهران إنهم أكدوا في مشروع تقدموا به لأمانة الحوار الوطني وفي بيانات صدرت عن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الحركة المدنية"، أنهم مستعدون على الدوام للمشاركة في الانتخابات إذا لم يتم منعهم من ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت الحملة "لكن، وبكل أسف، نحن نرصد الآن وبكل قلق واستياء العديد من الشواهد التي تشير بأن هناك جهات تحاول منعنا من المشاركة".وذكرت في بيانها عددا من الشواهد، حيث قالت إنها على سبيل المثال لا الحصر، "انحياز أغلب أجهزة السلطة التنفيذية الواضح بما فيها أجهزة الإعلام للسيد رئيس الجهورية"، "حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة واستغلال المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة" و"التضييق لتحرير توكيلات"، مشيرة إلى أنه وفي المقابل هناك العديد من الأنباء المتواترة التي تؤكد على أن هناك تضييق على كافة المرشحين الآخرين في استخراج التوكيلات وهي شكاوى تستحق التدخل من الهيئة الوطنية للانتخابات والتحقيق فيها ووقفها.