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بيان مشترك حول لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن

9/27/2023 3:20:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبرت منظمتا الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (يونيسف)، الأربعاء، اللقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية (MR)، "آمنا وفعّالا في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشيها"، بحسب ما ذكرت المنظمتان الأمميتان في بيان مشترك.
وانخفض معدل تغطية التطعيم ضد الحصبة في الأردن "بشكل مقلق للغاية"، منذ تفشي جائحة كورونا على ما ذكر البيان.
وأشار البيان إلى أن اللقاح الذي سيتم توفيره للفئات المستهدفة في الأردن، "يعد آمنا وفعّالا في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشيها"، وقالت المنظمتان إنها "تقدّمان الدعم المستمر لوزارة الصحة الأردنية في حملة التطعيم الوطنية".
وتحدث البيان عن "تفويت نحو 112000 طفل دون سن الخامسة –جرعاتهم الروتينية من التطعيمات المحتوية على الحصبة، أي أكثر من 6 من كل 10 أطفال في هذه الفئة العمرية".
وإثر ذلك، "أدى تراكم العدد الكبير من الأفراد غير المطعمين بالفعل إلى تسجيل حالات من مرض الحصبة في وقت سابق من شهر نيسان من هذا العام، حيث تم الإبلاغ عن 163 حالة إصابة بالحصبة في سبع محافظات".

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