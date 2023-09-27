القوات الروسية تواصل تدمير الآليات الأوكرانية على محور كليشيفكا في دونيتسك

القوات الروسية تواصل تدمير الآليات الأوكرانية على محور كليشيفكا في دونيتسك
التاريخ
9/27/2023 3:20:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتدمير القوات الروسية مجموعة من دبابات القوات الأوكرانية على محور مدينة كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.
وأشارت المصادر إلى أنه نتيجة للهجوم الفاشل تم تدمير دبابتين و11 مدرعة من لواء "ليوت" الهجومي التابع للقوات الأوكرانية.
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