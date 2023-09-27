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القوات الروسية تواصل تدمير الآليات الأوكرانية على محور كليشيفكا في دونيتسك

9/27/2023 3:20:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لتدمير القوات الروسية مجموعة من دبابات القوات الأوكرانية على محور مدينة كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.
وأشارت المصادر إلى أنه نتيجة للهجوم الفاشل تم تدمير دبابتين و11 مدرعة من لواء "ليوت" الهجومي التابع للقوات الأوكرانية.

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