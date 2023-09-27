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بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

9/27/2023 3:20:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أزالت بلدية إربد الكبرى اعتداءات لعدة محال في المدينة الصناعية (الحرفية) لمخالفتها أحكام التنظيم وتعدياتها على الشارع العام.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن عدداً من المحال في المدينة الصناعية في إربد قامت بأوقات سابقة بالاعتداءات على الشارع العام، مشيراً أن البلدية نفذت اليوم حملة لإزالة هذه التجاوزات لمخالفتها أحكام التنظيم.
ونوه التل إلى أن الإزالة تمت بموافقة أصحاب البناء بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

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