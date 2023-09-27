بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أزالت بلدية إربد الكبرى اعتداءات لعدة محال في المدينة الصناعية (الحرفية) لمخالفتها أحكام التنظيم وتعدياتها على الشارع العام.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن عدداً من المحال في المدينة الصناعية في إربد قامت بأوقات سابقة بالاعتداءات على الشارع العام، مشيراً أن البلدية نفذت اليوم حملة لإزالة هذه التجاوزات لمخالفتها أحكام التنظيم.
ونوه التل إلى أن الإزالة تمت بموافقة أصحاب البناء بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN27092023000208011052ID1107154261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.