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الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

9/27/2023 3:20:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت عدد من المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس بمشاركة شابات وشباب من المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.
ونظم مركز شباب الجدعا يوماً ترفيهياً مفتوحاً لذوي الإعاقة، حيث قدمت المتطوعة دعاء البلوي مجموعة من الألعاب الترفيهية والهدايا للأطفال من ذوي الإعاقة.

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