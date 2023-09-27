الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نظمت عدد من المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس بمشاركة شابات وشباب من المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.
ونظم مركز شباب الجدعا يوماً ترفيهياً مفتوحاً لذوي الإعاقة، حيث قدمت المتطوعة دعاء البلوي مجموعة من الألعاب الترفيهية والهدايا للأطفال من ذوي الإعاقة.
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