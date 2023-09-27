فريق الإنقاذ الروسي في ليبيا يعلن اختتام مهمته في المناطق المنكوبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن ناطق باسم وزارة الطوارئ الروسية انتهاء مهمة فريق الإنقاذ الروسي في المناطق المنكوبة التي دمرها الإعصار "دانيال" في ليبيا.وقال المتحدث: "بتعليمات من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، اختتم فريق وزارة الطوارئ الروسية مهمته في ليبيا".

وعمل رجال الإنقاذ الروس على مدار الساعة لمدة عشرة أيام، مسح خلالها الفريق مساحة 610 آلاف كيلومتر مربع و108 كيلومترات من الخط الساحلي خلال عملية البحث كما أزال ما يقرب من 2000 متر مكعب من الحطام.

وذكرت وكالة "تاس" أن فريق الإنقاذ الروسي انتشل 153 جثة من تحت الأنقاض، كما ساعد المسعفون الروس أكثر من 670 شخصا بينهم 67 طفلا.

وأفادت الوكالة بأن غواصي الوزارة قاموا بـ47 غطسة وانتشال 17 قاربا وسيارة إلى السطح.