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إندونيسيا تحظر البيع على منصات التواصل الاجتماعي

9/27/2023 3:20:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، حظر بلاده بيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي بموجب لائحة قانونية جديدة، في إجراء يهدف إلى كبح مبيعات تضر بملايين الشركات الصغيرة.
وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن في مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا يوم الأربعاء، "لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي.. إنها شيء منفصل"، مضيفا أن اللائحة الجديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وأضاف حسن أنه أمام منصات التجارة الاجتماعية أسبوع للامتثال للائحة الجديدة، مؤكدا أن أي حكومة يجب أن تعمل على حماية الشركات الصغيرة.
ووصف اللائحة بأنها وسيلة لضمان "المساواة في المنافسة التجارية".
وصرح بأنه يمكن للتجارة الاجتماعية أن تضع إعلانات مثلما يفعل التلفزيون، لكن يجب ألا تسهل المعاملات كما لا يمكنها فتح متجر، ولا يمكنها البيع مباشرة، دون أن يذكر "تيك توك" بالاسم.

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