طبيب يحذر هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يجب الإسراع في علاج قصور نشاط الغدة الدرقية، لأن التهاون معه قد يزيد من خطر الإصابة بمرضٍ مزعج، حسبما ذكر الدكتور نادر ماهر، استشاري الغدد الصماء والسكري.

وقال نادر إن المرض المزعج الذي يقصده هو "فقر الدم"، مشيرًا إلى أن الأنيميا من المضاعفات الشائعة لإهمال علاج قصور نشاط الغدة الدرقية.

العلاقة بين بين قصور نشاط الغدة الدرقية والأنيميا



وأضاف استشاري الغدد الصماء أن سبب انتشار فقر الدم بين مرضى قصور الغدة الدرقية يرجع إلى تراجع نشاط نخاع العظم المسؤول عن إنتاج كريات الدم الحمراء.

وأوضح أن نخاع العظم يعتمد على هرمونات الغدة الدرقية لأداء وظائفه الحيوية، لا سيما إنتاج هيموجلوبين الدم، المسؤول عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وكشفت الأبحاث أن الأدوية البديلة لهرمونات الغدة الدرقية قد تكون سببًا في إصابة من 30 إلى 50% من المرضى بالأنيميا، لأنها تسبب في نقص مستويات الحديد بالدم، وفقًا لموقع "Very wellhealth".

أعراض قصور نشاط الغدة الدرقية



وأشار نادر إلى سهولة اكتشاف الإصابة بقصور نشاط الغدة الدرقية من خلال مجموعة من العلامات التحذيرية، أبرزها:

- الشعور بالتعب.

- الشعور بالبرودة.

- زيادة الوزن.

- الإمساك.

- ضعف العضلات.

- التشنجات العضلية.

- الاكتئاب.

- ضعف الذاكرة.