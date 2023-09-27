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المملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة وأمطار بهذا الموعد

9/27/2023 3:20:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح مدير إدارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب بان التحليلات للنماذج العددية لمحاكاة الغلاف الجوي بان هناك تغير واضح على درجات الحرارة الاسبوع القادم مع بداية شهر تشرين اول.

حيث تشير التحليلات أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية تميل للبرودة وانخفاض واضح لدرجات الحرارة مع بداية تشرين اول وتوقع للأمطار الاثنين القادم..

ومؤشرات اولية للتنبؤات الفصلية خاصة في شهر تشرين اول تشير الى وهطولات مطرية اعلى من المعدلات العامة لهذا الشهر.


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