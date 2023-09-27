المملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة وأمطار بهذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- صرح مدير إدارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب بان التحليلات للنماذج العددية لمحاكاة الغلاف الجوي بان هناك تغير واضح على درجات الحرارة الاسبوع القادم مع بداية شهر تشرين اول.
حيث تشير التحليلات أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية تميل للبرودة وانخفاض واضح لدرجات الحرارة مع بداية تشرين اول وتوقع للأمطار الاثنين القادم..
ومؤشرات اولية للتنبؤات الفصلية خاصة في شهر تشرين اول تشير الى وهطولات مطرية اعلى من المعدلات العامة لهذا الشهر.
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