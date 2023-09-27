أبوفارس: أعمال إبراهيم نصر الله الشعرية لم تمنع في معرض عمان للكتاب

(MENAFN
- Amman Net) عمان 27 أيلول (اتحاد الناشرين الأردنيين)- نفى مدير معرض عمان الدولي للكتاب أبو فارس اليوم في بيان رسمي منع تداول الأعمال الشعرية الكاملة لإبراهيم نصر الله في معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين.
وكان نصرالله قد أشار أمس إلى أن مجلدات أعماله الشعرية الثلاثة التي صدرت العام الماضي وتم الاحتفاء بصدورها في عمان قد منعت "دون إبداء الأسباب"..
وقال ابو فارس، إن ادارة معرض عمان للكتاب لم يردها أي كتاب رسمي يفيد بما تحدث عنه الكاتب إبراهيم نصر الله، وانما سمعت به من خلال وسائل الاعلام، مؤكدا أن الكاتب نصرالله
لم يتواصل مع إدارة المعرض للتثبت منها من أصل هذه الواقعة، وهل حدثت أم لم تحدث بالفعل، مستغربا هذا الموقف من كاتب كبير بحجم ابراهيم نصر الله..
وأكد ان أعمال الأديب نصرالله متوفرة في المعرض منذ بدايته، ولم تسحب كما ذكر هو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكما تم تداوله لاحقا عبر وسائل الاعلام.
ودعا أبو فارس وسائل الإعلام إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار التي من شأنها الانتقاص من الجهود المبذولة في معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقام بجهود تطوعية من اتحاد الناشرين الاردنيين، والتواصل مع القائمين على المعرض المتواجدين فيه طوال الوقت لتوضيح أي معلومة.
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