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أبوفارس: أعمال إبراهيم نصر الله الشعرية لم تمنع في معرض عمان للكتاب

9/27/2023 3:20:00 PM
(MENAFN- Amman Net) عمان 27 أيلول (اتحاد الناشرين الأردنيين)- نفى مدير معرض عمان الدولي للكتاب أبو فارس اليوم في بيان رسمي منع تداول الأعمال الشعرية الكاملة لإبراهيم نصر الله في معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين.
وكان نصرالله قد أشار أمس إلى أن مجلدات أعماله الشعرية الثلاثة التي صدرت العام الماضي وتم الاحتفاء بصدورها في عمان قد منعت "دون إبداء الأسباب"..
وقال ابو فارس، إن ادارة معرض عمان للكتاب لم يردها أي كتاب رسمي يفيد بما تحدث عنه الكاتب إبراهيم نصر الله، وانما سمعت به من خلال وسائل الاعلام، مؤكدا أن الكاتب نصرالله
لم يتواصل مع إدارة المعرض للتثبت منها من أصل هذه الواقعة، وهل حدثت أم لم تحدث بالفعل، مستغربا هذا الموقف من كاتب كبير بحجم ابراهيم نصر الله..
وأكد ان أعمال الأديب نصرالله متوفرة في المعرض منذ بدايته، ولم تسحب كما ذكر هو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكما تم تداوله لاحقا عبر وسائل الاعلام.
ودعا أبو فارس وسائل الإعلام إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار التي من شأنها الانتقاص من الجهود المبذولة في معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقام بجهود تطوعية من اتحاد الناشرين الاردنيين، والتواصل مع القائمين على المعرض المتواجدين فيه طوال الوقت لتوضيح أي معلومة.

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