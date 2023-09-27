المعلم الفلسطيني إياد السوقي ضمن أفضل 50 معلما على مستوى العالم

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN /تأهل المعلم إياد السوقي من مدرسة ذكور جنين الأساسية في تربية جنين، ضمن أفضل 50 معلما على مستوى العالم، وذلك ضمن جائزة المعلم العالمي التي تنظمها مؤسسة فاركي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الإنجاز الجديد يأتي متزامنا مع التحضيرات الراهنة لإحياء فعاليات يوم المعلم العالمي، والذي يبرهن على تميز معلمينا ومعلماتنا والثقة العالية بالكوادر التعليمية الذين يتسيدون صدارة المشهد التربوي في المحافل كافة رغم التحديات الماثلة.

ودعت "التربية" إلى إيلاء كل جهد ممكن؛ لدعم المعلم السوقي وضمان وصوله إلى لقب المعلم الأول على العالم، معربةً عن تقديرها لكل الطواقم والهيئات المساندة والداعمة لكل جهد من شأنه تعزيز حضور المعلم الفلسطيني ووصوله إلى مراكز متقدمة؛ وبما يضمن إعلاء اسم فلسطين في المحافل العلمية والأكاديمية إقليميا ودوليا.

وأشارت الوزارة إلى أنها كانت قد دعت المعلمين وحفزتهم على المشاركة في هذه المسابقة العالمية