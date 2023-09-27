سهم شركة صينية عملاقة يهوي بعد تقارير عن رئيسها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكر تقرير الأربعاء أن الشرطة الصينية تحتجز رئيس شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري شو جيايين فيما تواجه الشركة المثقلة بالديون ضغوطات مالية حادّة.

وأفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" استند إلى مصادر، بأن رئيس الشركة خاضع "للرقابة المنزلية"، وهي صيغة لا تعني بأنه موقوف أو وجهت له اتهامات بارتكاب جريمة.

وقبل ذلك أشارت وسائل إعلام إلى أن السلطات احتجزت رئيس الشركة في وقت سابق هذا الشهر.

وذكر موقع "غوانتشا" الصيني أن شو وضع تحت رقابة السلطات "قبل بضعة أيام" وهو محتجز في بكين.

وتراجعت أسهم "إيفرغراند" بشكل حاد بعد ظهر الأربعاء في أعقاب ارتفاع طفيف في تداولات الصباح، لتختتم اليوم على انخفاض نسبته 19%.