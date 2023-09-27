«فيدسكولا» تستقطب شركة (NTIS) لأمن معلومات للعمل في دبي

أعلنت شركة «فيدسكولا» (VIDSCOLA)، العاملة في مجال توفير خدمات التحول الرشيق والمرن بالمنطقة ومقرها دبي، عن إبرام اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، السعودية العاملة في مجال البحث والتطوير وحلول الاتصالات وأمن المعلومات، لتنفيذ أول مشروع لمنصة (Jira Align) بالقطاع الحكومي والعام في منطقة الشرق الأوسط.

يمثل هذا المشروع الرائد خطوة بارزة في الاعتماد على منهجيات العمل المرنة والإدارة الرشيقة في قطاع البحث والتطوير، مما يفتح الباب أمام تحسين الكفاءة التشغيلية وتيسير العمليات.

وتعد منصة Jira Align، التي طورتها شركة أتلاسيان (Atlassian)، أداة قوية تربط استراتيجيات الأعمال بالتنفيذ التقني، وتحقق مؤسسات البحث والتطوير، مثل الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، من خلالها توافقاً سلساً بين فريقها ومشاريعها وأهدافها الاستراتيجية بشكل فعال، مما يجعل جميع الأعمال مرئية في وقتها الفعلي، ويضمن هذا التكامل السلس بين استراتيجيات الأعمال والتكنولوجيا اتخاذ كل قرار أو إجراء بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة.

وتواجه كيانات البحث والتطوير تحدياً رئيسياً يدعوها إلى ضرورة زيادة الرؤية والشفافية في عملياتها في الوقت الفعلي، وتعزيز التعاون بين فرق عملها، تجنباً للفشل في إدارة مشاريعها التقنية، وتعالج منصة (Jira Align) هذه التحديات من خلال تجميع البيانات على مستوى الفريق، بما يسمح برؤية جميع الأعمال عبر أقسام المؤسسة، ما يمكن كيانات البحث والتطوير، وفي مقدمتها الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة مواردها بشكل فعال، وتحديد تبعات قراراتها بكل دقة.

وقال بندر الجابري، رئيس قطاع البرامج في الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، إن التنفيذ الناجح لمنصة Jira Align سيعد علامة فارقة في تسيير وإدارة أعمال الشركة، وتأكيداً مهماً على التزامها وتفانيها في تقديم خدمات استثنائية لعملائها.

ويضيف الجابري: «من خلال الشراكة مع فيدسكولا، تمكنا من تطوير نهج متدرج يسمح لنا بتطوير مهارات وقدرات فريقنا بطريقة منهجية، وقد اخترنا فيدسكولا لخبرتها العميقة في مناهج وأطر تحول الأعمال للإدارة الرشيقة، والتي تسمح لنا بالتركيز على عوامل النجاح، ومعالجة العوائق المحتملة خلال انتقالنا إلى منهج العمل السريع».

وأضاف: «مع منصة Jira Align، نحن واثقون من نجاحنا في ربط كل فريقنا باستراتيجية المؤسسة، وتحسين القيمة المقدمة للعملاء بشكل أفضل، بما يضمن الاستجابة بشكل أسرع وأعلى جودة لمتطلباتهم، وهو أمر نضعه ضمن أولوياتنا القصوى».